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向好友借獎盃乾過癮　陳其邁：歡迎歌手們來高雄

▲金曲獎舉辦即將本周六在高雄登場，市長陳其邁昨天在巡視會場時特別借好友歌手楊大正的獎座先過乾癮，（圖／翻攝自陳金邁臉書）
▲金曲獎舉辦即將本周六在高雄登場，市長陳其邁昨天在巡視會場時特別借好友歌手楊大正的獎座先過乾癮，（圖／翻攝自陳金邁臉書）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-06-29 15:29:46

睽違17年本周六又再度重返高雄舉辦的第33屆金曲獎頒獎典禮，市長陳其邁陳其邁在臉書留言，「自己細細擦拭著獎座，感覺高雄就像是等著每位得獎者的獎座一樣」。陳其邁表示，前天他向好友楊大正借金曲獎獎盃後發現，唱歌還是要專業，楊大正會唱他就不行，所以只能幫擦擦獎盃乾過癮，也就是備好獎盃，等著全台灣大家喜歡的歌手來到高雄，地主展現熱情歡迎意思，高雄人很熱情。

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第33屆金曲獎頒獎典禮7月2日在高雄巨蛋登場，下午4點50分起星光大道、晚間7點頒獎，民眾可直接到高雄巨蛋戶外廣場為入圍者加油打氣！陳其邁在臉書留言，「自己細細擦拭著獎座，感覺高雄就像是等著每位得獎者的獎座一樣」。

預告活動將登場，引起很多人好奇，獎座是向誰借的？答案今天上午在陳其邁出席「中正運動場開放場域改造工程」拆除工程之動土典禮揭曉，就是「滅火器」的主唱楊大正的獎盃。

陳其邁表示，這個金曲獎在2005年到現在已經有一段非常長的時間又回到高雄來舉行，這個周六下午4點50分在巨蛋廣場有鋪紅地毯的迎賓星光大道，大家可為自己喜歡的歌手加油打氣，相信會非常熱鬧。

陳其邁認為，金曲獎是歌唱界年度大事，也是大家期待的典禮，睽違許久又回到高雄，大家都非常開心，前天他向好友楊大正借金曲獎獎盃，「唱歌還是要專業的，他會唱，我不行，只能幫他擦獎盃乾過癮」，這個意思金曲獎已準備好獎盃等全台大家喜愛的歌手來到高雄。

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