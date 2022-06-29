向好友借獎盃乾過癮　陳其邁：歡迎歌手們來高雄

睽違17年本周六又再度重返高雄舉辦的第33屆金曲獎頒獎典禮，市長陳其邁陳其邁在臉書留言，「自己細細擦拭著獎座，感覺高雄就像是等著每位得獎者的獎座一樣」。陳其邁表示，前天他向好友楊大正借金曲獎獎盃後發現，唱歌還是要專業，楊大正會唱他就不行，所以只能幫擦擦獎盃乾過癮，也就是備好獎盃，等著全台灣大家喜歡的歌手來到高雄，地主展現熱情歡迎意思，高雄人很熱情。
第33屆金曲獎頒獎典禮7月2日在高雄巨蛋登場，下午4點50分起星光大道、晚間7點頒獎，民眾可直接到高雄巨蛋戶外廣場為入圍者加油打氣！陳其邁在臉書留言，「自己細細擦拭著獎座，感覺高雄就像是等著每位得獎者的獎座一樣」。
預告活動將登場，引起很多人好奇，獎座是向誰借的？答案今天上午在陳其邁出席「中正運動場開放場域改造工程」拆除工程之動土典禮揭曉，就是「滅火器」的主唱楊大正的獎盃。
陳其邁表示，這個金曲獎在2005年到現在已經有一段非常長的時間又回到高雄來舉行，這個周六下午4點50分在巨蛋廣場有鋪紅地毯的迎賓星光大道，大家可為自己喜歡的歌手加油打氣，相信會非常熱鬧。
陳其邁認為，金曲獎是歌唱界年度大事，也是大家期待的典禮，睽違許久又回到高雄，大家都非常開心，前天他向好友楊大正借金曲獎獎盃，「唱歌還是要專業的，他會唱，我不行，只能幫他擦獎盃乾過癮」，這個意思金曲獎已準備好獎盃等全台大家喜愛的歌手來到高雄。