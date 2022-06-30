俄烏戰爭立功　專家：國軍需無人機攻擊目標

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林穎佑表示，無人機雖然能夠掛載武器攻擊，但是掛武器的重量會影響滯空時間，國軍的無人機不如作為長距離觀通、觀測，搞定制電磁權，這樣才能發揮無人機的功效。
國家政策研究基金會副研究員揭仲表示，中國若要犯台，可能會改裝許多老舊戰機成為無人機，成為吸引國軍防空武器攻擊的誘餌，共軍海空軍無人機將成為「查打一體」無人機，可能在聯合打擊作戰中扮演輔助角色，去偵蒐國軍在漁港中隱匿的光六快艇等裝備，或是陸地上國軍隱庇的目標，甚至是在地對地飛彈攻擊後，協助執行戰果評估。
揭仲表示，共軍無人機未來可能有幾個發展方向，一是可能在東部戰區設置無人機偵察情報搜查中心，協調各軍兵種無人機，做任務分配；二是共軍地面部隊可能加速部署誘餌型或自殺型，甚至攻擊型無人機，形成梯次搭配隊形，當面對國軍時先派出誘餌型或偵察型無人機，搜尋國軍防空系統，先用自殺無人機實施防空制壓作戰，在打出缺口後，再用攻擊型無人機實施全縱深打擊；三是共軍發展無人機蜂群作戰技術，可以運用大量無人機執行任務，減少人員傷亡。
針對國軍無人機發展，揭仲指出，國軍需要發展攻擊型無人機，在俄烏戰場中顯示對無人機攻防非常不對稱，防禦無人機需要大量的防禦系統，但是對於低空飛行的無人機防禦效果卻非常有限，所以國軍不只要發揮無人機防禦系統，還要發展自殺或攻擊型無人機，在戰場上發現重要目標後能夠馬上攻擊，不讓軍事目標有移轉的機會。
揭仲表示，更重要的是如何克服無人機在戰時所面臨的干擾，共軍若犯台，一定會想辦法對國軍無人機進行干擾，屆時國軍無人機恐怕就無法派上用場，到時候有無人機卻無法操控也沒有用。