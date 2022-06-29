高雄市今新增5129例　陳其邁：7月1日起維持現行防疫措施

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中央公布高雄市今天新增5139例，經疫調轉銜10例，天高雄市實際確診人數為5129例，其中快篩陽判陽、PCR判陽佔了94.62%。累計到今天，高雄市盛行率達15.38%，整體疫情呈現下降的趨勢。
衛生局簡任技正潘炤穎也根據近三周流行波段觀察認為，疫情一波比一波低。其中20歲到50歲族群相對穩定，20歲以下因校園未實體上課，感染已獲控制，50歲到64歲確站占比相對高，65歲以上占比已下降。
教育局長謝文斌表示，高國中今日確診數為139人，國中及幼兒園226人，現在是期末考，接著進入暑假，仍會安排學生返校接種，目前國小第二劑BNT距前一劑已滿四周，各校學生排定接種日期，請務必按排定的時間回學校接施打疫苗。
衛生局長黃志中則指出，高市負壓與專責病房為2143床，空床數1215，占比為56.7%，約3萬9180人居家昭中，占86.6%，住院中904人。
陳其邁也指出，從國際對長照住民統計的資料，施打第三劑及追打第四劑，對於降低死亡及重症，有所幫助，孕婦接種第4劑也可降低嬰兒助院的風險。目前高市第四劑正在施打，根據國內外的相關研究，防範疫情最有效的方式還是打疫苗，所以拜託市民朋友一定要鼓勵長者出來接種。
至於，12到17歲未打第3劑者，陳其邁也說，6月30日可預約，下周起，青少年也可到捷運站接種疫苗，搭捷運就順便打疫苗。
針對7月起疫情逐漸下降，陳其邁也說，高市也會配合中央國旅振興計畫，結合商圈行銷，舉辦文博、台灣設計節等活動，振興經濟，先以戶外休閒體育活動為助，企望經發局，觀光局結合城市觀光推動中，協助在疫情受損的中小企業能振興經濟。
另外，針對部分長輩反應施打第4劑疫苗領不到700元禮券，潘炤穎表示，65歲以上長輩施打第三、四劑疫苗，可領700元以及2劑快篩試劑，而根據各縣市的情況，中部以南的縣市都出現禮券不足的情況，經過了解是因為廠商準備不及所致，目前都已經解決，至於之前沒領到禮券的長輩也不用擔心，都會在近日內以雙掛號的方式寄出禮券。