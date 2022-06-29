制衡侯友宜？民進黨新增發言人　新北市議員李坤城出任

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她也認為，台美經貿的新模式，已經從過去台灣所熟悉著重「降關稅」的自由貿易協定（FTA），轉變成拼圖式的議題談判模式，更重要的是以「可信賴技術、市場經濟」等新元素跟台灣與各國推動新經貿聯盟。
顏慧欣指出，21世紀倡議前提是美國認定台灣是重要的經濟安全夥伴。美國不只有跟台灣採用這樣的會談方式，包括沒有簽署FTA的英國、歐盟也是類似的做法，台灣在這過程中，針對目前國際重要經貿議題，也可以透過台美倡議參與未來規則的制定(rule maker)，獲得發言權。此外，台灣也可以納入美國先進產業的供應鏈中，在還未加入印太經濟架構前，有實質參與。
蔡英文則說，這幾年來，全球經濟情勢因為美中貿易戰，以及疫情的影響，產生相當大的變化，更凸顯半導體產業在全球供應鏈的關鍵地位。台灣在民主自由體制下，全民一心團結防疫，不但守住了經濟發展、科技產業優勢，更迎來轉型的黃金機會。
蔡英文表示，感謝政府團隊，包括政委鄧振中、駐美大使蕭美琴等所有成員的共同努力，讓這項重要的倡議就此啟動。這個倡議的順利啟動，不僅是台美經貿關係的重要突破，台灣更期待透過後續談判，具體深化台美雙邊的貿易關係，達成高標準且具發展前瞻的貿易協定。
蔡英文表示，台灣是一個高度依賴貿易的國家，也樂於貢獻自己的力量，更願意與所有民主國家的盟友，共同維護民主自由與公平貿易的價值。這項倡議也將深化台美在印太區域的經濟合作。未來，台灣也將持續努力，讓經貿繼續大步向前邁進。
此外，民進黨發言人周江杰也轉述民進黨秘書長林錫耀於會中報告，黨部將新增一位黨發言人，由新北市議員李坤城出任，為民進黨發言人群陣容增添更堅強的戰力。李坤城畢業於台北市建國中學、政治大學公行系學士、社會學研究所碩士，現於台灣大學國家發展研究所攻讀博士，為博士候選人。
周江杰補充李坤城的職涯經歷，李坤城為兩屆新北市議會議員（第一、二屆），曾擔任過新北市議會民進黨團總召，也是美國國務院邀請國際領袖人才參訪計畫(IVLP)訪問學者，以及行政院專門委員，並且也曾擔任綠色和平廣播電台主持人，是個學經歷豐富的黨發言人。未來也將借重他在新北市議會和地方民意代表的經驗，協助中央黨部回應相關時事與地方議題的新聞需求。