《黃金歲月》女星被封最正孕婦 裝假肚子喊：媽媽太偉大
藝人謝京穎在民視八點檔《黃金歲月》中，演出最正孕婦尤香琪，她說劇組找的肚子很逼真，大小剛剛好卡在大腿跟胸部的中間，而且那個肚臍還很明顯，摸肚子的時候，都會很真實，謝京穎表示《大時代》有裝過孕肚，但已經忘記當孕婦的感受，為此還有特別學孕婦走路。
為了演好孕媽咪，謝京穎特別在拍攝前先裝孕肚，練習走路，而走路的過程，也明顯感受到自己的雙腿跟腰非常的痠麻，過程中也會問新手爸爸許仁杰，看她這樣有沒有像孕婦，許仁杰也會跟她分享在行徑間，孕婦會有的動作等等；謝京穎透露每次拍攝結束要從攝影棚要走回梳化間，就氣喘吁吁，而現在她還可以隨時拔掉孕肚休息，但真正的媽媽不行，媽媽要挺著10個月的孕肚直到寶寶生出來，直言媽媽真的好偉大，更respect（尊敬）媽媽角色了。
謝京穎表示很開心在《黃金歲月》中，從大學生演到社會新鮮人，有不少觀眾及粉絲都會私訊她穿搭的衣服哪裡買，化妝品用哪一款，甚至有不少女性觀眾留言期待她的最美孕媽穿搭，讓她在拍攝前找了許多衣服來配，她說漂亮媽咪不一定要傳統的孕婦裝，找一些有彈性的洋裝來做搭配，也可以保持美美的狀態。
劇中尤香琪（謝京穎 飾演）走在路上差點被郭建興（吳皓昇 飾演）撞到，瞬間跌坐在地，結果在地上呼救時，卻沒有人來幫忙，最後看到大腿中流出的血，而暈過去。拍攝上當謝京穎在塗血漿的時候，看到一旁的許仁杰很驚恐，他說他無法想像如果這是真的，會怎麼辦，而當她躺在地上求救的時候，拍攝當下很多路人經過，也知道他們在拍攝，所以沒有對她救援，最後導演忍不住說，我們先拍攝特寫，等到路人經過之後，我們再繼續拍，不然顯得這社會有點冷漠，都沒人理她。（編輯：楊穎軒）