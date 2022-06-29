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連任生變？50%新北市民不爽侯友宜　57%國人討恩恩案真相

▲新北2歲男童恩恩染疫病逝，新北市長侯友宜及新北市政府的處理方式與態度持續引發譁然，近來多項民調顯示，侯友宜的聲望受到重挫。（圖／資料照）
▲新北2歲男童恩恩染疫病逝，新北市長侯友宜及新北市政府的處理方式與態度持續引發譁然，近來多項民調顯示，侯友宜的聲望受到重挫。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2022-06-29 16:07:082022-06-29 16:28:42

新北2歲男童恩恩染疫病逝，新北市長侯友宜及新北市政府的處理方式與態度持續引發譁然。民進黨內人士今（29）日透露，黨內近期針對恩恩案有做民調，結果顯示，共有48%民眾認為侯友宜提供給恩恩爸的真相並不夠，另外，新北市民對於侯友宜處理恩恩事件，共有50%不滿意。

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民進黨內人士指出，由於黨內想了解社會反應，因此還是有針對恩恩案持續做民調，民調時間是在本月27日、28日所做，其中對於侯市府是否提供足夠資料給恩恩爸真相？有22%民眾認為有，但有48%認為不足夠；至於是否滿意侯友宜處理此案，共有31%民眾滿意、44.7%民眾不滿意。

黨內人士進一步透露，交叉分析可以看出，共有25%新北民眾滿意侯友宜處理此事，50%新北市民不滿意侯友宜處理此案表現；至於媒體公布錄音檔是否有助了解真相？共有57%民眾認為有幫助，24%民眾認為沒有幫助，整體來看民眾是支持媒體公布錄音檔的。

黨內人士也說，民調會拿來做參考，目前只進行2天而已，有效樣本數872份，還在持續進行中，但這樣的民調數字證明，侯友宜處理此事的社會反應跟民進黨理解差不多。 

甫上任的民進黨發言人、新北市議員李坤城說，侯友宜還是沒有完全公布真相，57%民眾認為應該要公布真相，等於是大家要求侯友宜把所有真相公布，不要說交給司法進而掩蓋真相。

李坤城也說，48%民眾認為侯友宜提供的資料，沒辦法讓恩恩爸了解真相，這可以互相來看，民眾知道有更多真相沒有流出來，也要侯友宜把完整調查報告給恩恩爸與新北市議會。

另名民進黨發言人黃彩玲也說，新莊近來發生惡煞砍人，八里、板橋也有治安事件，侯友宜面對這些事情態度都是迴避、掩蓋真相，更用司法轉移焦點，剛剛民調很清楚，民眾對於市長不信任是很明確的。

另名不具名黨內人士則說，不管民進黨提名候選人了沒，侯友宜做得好不好本來就該監督，除了恩恩案，還有其他很多問題，很多事情不是用拖的、不回答就可以解決，這對於民調沒幫助。

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