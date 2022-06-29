長榮航偕全家推十款聯名美食！再送日本機票

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全家鮮食OMO整合部部長黃正田表示，近年主打品牌聯名策略奏效，也帶動微波主食業績大幅成長，聯名鮮食在去年度創下13億的銷售佳績，咖哩類產品更穩坐微波主食銷售排行榜前3名，一年熱銷近300萬份，排列起來超過600公里，比61條忠孝東路還要長。此次「全家」與長榮航空深度攜手合作，以日、印、泰三國代表性咖哩為主題，共同研發四款咖哩商品；同時推出四款機上餐點以冷凍餐盒形式販售，不僅看好冷凍商品的需求高漲，同時滿足民眾宅居下的「味」出國需求。
聯名冷凍類機上餐，精選過去曾提供機上旅客深受好評的餐點，「雞肉奶油斜切筆管麵」為機上兒童餐熱門口味，高湯熬煮的濃郁白醬，搭配鮮蔬南瓜與櫛瓜；日本航線專屬的「日式照燒雞肉飯」，以秘製照燒醬醃漬雞腿肉，香氣濃郁；此外還有經典的「酸甜魚柳時蔬飯」與「經典美式烤洋芋」。
4道4°c冷藏鮮食，則以泰式、印度、日式咖哩為設計理念，包括有咖哩之王美譽的「泰式瑪莎曼牛肉咖哩飯」，加入溫潤的洋蔥醬提味，搭配鬆軟馬鈴薯塊及軟嫩牛肉片；「泰式綠咖哩嫩雞燴麵」使用超人氣泰國COCK青咖哩為基底，搭配醃漬嫩烤雞胸肉片及馬鈴薯塊。除主食外，另外2款咖哩風味輕食包括印度風味捲餅「印度庫瑪咖哩鷹嘴豆泥握沙拉」，使用印度庫瑪咖哩醬，搭配鷹嘴豆泥與蔬菜；「日式咖哩漢堡排堡」以特製日式咖哩醬，搭配手打漢堡排、焦香甘甜的洋蔥絲與起司片。
為了慶賀首次聯名商品上架，將送出5組日本不限航點經濟艙來回雙人機票，讓民眾在邊境解封後快樂出國旅遊，即日起至7月26日止，凡於通路購買指定長榮聯名商品就能獲得一次抽獎機會，於結帳當下出示會員條碼或提供會員電話號碼，即可自動完成抽獎登錄，每位會員限一次中獎機會。