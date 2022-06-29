柯志恩確定選高雄　張博洋、黃捷有異見

國民黨今（29）日正式徵召柯志恩參選高雄市長，參選聲明指出「與韓國瑜髮量不同，不會切割韓國瑜，要打一場全國都看的到的選戰」，對此台灣基進三民區市議員參選人張博洋羅列韓國瑜政策，質疑柯志恩「韓導的驕傲，柯志恩妳要不要？」，高雄市議員黃捷則說這個參選起手式一再上演，只讓她的內心湧上滿滿的疲憊，高雄人迎客很直接、送客也很直接。
張博洋指出，韓國瑜在高雄開的支票可多了，包含「開放中資買房、旗津蓋賭場、橋頭蓋馬場、F1賽車、太平島挖石油、超級大機場、香港村、高雄迪士尼、恢復議員工程款」等，他要質問髮量比韓國瑜多的柯志恩，如果韓國瑜的政見妳不跟，是不是承認，妳也知道韓國瑜的政見是胡搞？如果韓國瑜的政見妳要跟，那請問上述政見，你會推動幾項？
張博洋批評，國民黨胡亂提名一個落跑市長，對高雄人虧欠在先，該還的還是要還，柯志恩打一場全國都看得到的選戰前，如果連檢討韓市府政策都不敢，那你也只是髮量不同的韓國瑜罷了。
黃捷則認為，陳其邁市長是出名的政策控，山海河港佈局，彷彿已在他腦海擘畫多年，卻也歷經顛簸，才有現在的兩年拼四年，沒有人防疫可以做到滿分，但在疫情期間，不只高雄，全台灣人都看得出其邁市府有多努力在守住疫情、守護城市，無關聲量、無關選戰勝負，是他用盡生命疼愛高雄的證明。
黃捷並問國民黨，高雄是我們摯愛的故鄉，這樣對高雄「一生懸命」的愛，你們的候選人給得起嗎？還是選舉到了，才要消費式的「愛高雄」？看完柯志恩空泛的參選聲明，令人失望，不僅沒有任何對高雄的情感投入，也沒有任何實質的政見願景，今天陳其邁市長說「遠來是客」，歡迎來感受高雄人熱情的主場，但是「我必須說，我們迎客很直接、送客也很直接」。