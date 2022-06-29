COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

柯志恩確定選高雄　張博洋、黃捷有異見

▲國民黨今日提名柯志恩參選高雄市長。（圖／國民黨提供）
▲國民黨今日提名柯志恩參選高雄市長。（圖／國民黨提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-06-29 16:24:32

國民黨今（29）日正式徵召柯志恩參選高雄市長，參選聲明指出「與韓國瑜髮量不同，不會切割韓國瑜，要打一場全國都看的到的選戰」，對此台灣基進三民區市議員參選人張博洋羅列韓國瑜政策，質疑柯志恩「韓導的驕傲，柯志恩妳要不要？」，高雄市議員黃捷則說這個參選起手式一再上演，只讓她的內心湧上滿滿的疲憊，高雄人迎客很直接、送客也很直接。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲台灣基進新聞部主任張博洋諷刺前立委陳宜民：「沒有呼籲黨內同志不要插隊，真的不知道陳宜民教授到底是什麼心態？」。（圖／台灣基進提供）
▲台灣基進三民區市議員參選人張博洋質疑柯志恩「韓導的驕傲，柯志恩妳要不要？」。（圖／台灣基進提供）
張博洋指出，韓國瑜在高雄開的支票可多了，包含「開放中資買房、旗津蓋賭場、橋頭蓋馬場、F1賽車、太平島挖石油、超級大機場、香港村、高雄迪士尼、恢復議員工程款」等，他要質問髮量比韓國瑜多的柯志恩，如果韓國瑜的政見妳不跟，是不是承認，妳也知道韓國瑜的政見是胡搞？如果韓國瑜的政見妳要跟，那請問上述政見，你會推動幾項？

張博洋批評，國民黨胡亂提名一個落跑市長，對高雄人虧欠在先，該還的還是要還，柯志恩打一場全國都看得到的選戰前，如果連檢討韓市府政策都不敢，那你也只是髮量不同的韓國瑜罷了。

▲黃捷認為高雄市府待黃家不薄，但黃郁婷在北京冬奧的所作所為，卻傷透了高雄鄉親的心。（圖／翻攝畫面）
▲高雄市議員黃捷直言柯志恩空泛的參選聲明，令人失望。（圖／翻攝畫面）
黃捷則認為，陳其邁市長是出名的政策控，山海河港佈局，彷彿已在他腦海擘畫多年，卻也歷經顛簸，才有現在的兩年拼四年，沒有人防疫可以做到滿分，但在疫情期間，不只高雄，全台灣人都看得出其邁市府有多努力在守住疫情、守護城市，無關聲量、無關選戰勝負，是他用盡生命疼愛高雄的證明。

黃捷並問國民黨，高雄是我們摯愛的故鄉，這樣對高雄「一生懸命」的愛，你們的候選人給得起嗎？還是選舉到了，才要消費式的「愛高雄」？看完柯志恩空泛的參選聲明，令人失望，不僅沒有任何對高雄的情感投入，也沒有任何實質的政見願景，今天陳其邁市長說「遠來是客」，歡迎來感受高雄人熱情的主場，但是「我必須說，我們迎客很直接、送客也很直接」。

搶放與柯志恩合體看板　高雄藍營小雞迎母雞

和基進溝通不良？陳柏惟：很抱歉我感覺脫隊了

確定選高雄？綠議員三問柯志恩

苗栗要政黨輪替了？綠營人士：別再屈服地方派系利益

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

繼續作答
即時
推薦閱讀