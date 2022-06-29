汽柴油庫存不到7天！斯里蘭卡禁民眾買油 學校關閉兩週
斯里蘭卡的經濟危機至今仍未好轉，深受一帶一路外債陷阱影響，外匯儲備嚴重短缺。自五月起汽、柴油價格因需求高、供給少而連續飆漲，斯里蘭卡政府本周一（27）更進一步宣布除了火車、公車和運輸食品與醫療服務的車輛可以「加滿油」外，一般民眾的私人用車直到7月10日為止都禁止加油，學校甚至要跟著停課兩周減少學生搭車上課，以應對國內燃料嚴重短缺。
斯里蘭卡這個擁有2200萬人口的島國，如今身陷獨立以來最嚴重的經濟危機，政府所擁有的外匯儲備已降到歷來最低的19.2億美元，想要支付進口食品、醫藥品和最重要的燃料費用都相當困難；先前政府便要求2200萬居民「在家工作」減低通勤所需，但燃料供應短缺問題仍無法解決。日前國營的錫蘭石油公司（Ceylon Petroleum Corp）更將柴油價格提高15%，來到每公升460盧比，汽油價格上漲22%，來到550盧比；自今年初以來，斯里蘭卡柴油價格已上漲近4倍，汽油價格則上漲了近3倍。
政府內閣發言人古納瓦德納（Bandula Gunawardena）表示，斯里蘭卡從未面對如此嚴峻的經濟危機，政府要求所有居民加大縮緊燃料耗損力道，按照過去需求，國內庫存燃料僅剩1週左右，因此決定即日起關閉都市學校為期2週至7月10日為止，將學生與家庭的通勤的耗損降低，同時只允許加油站向救護車、火車和巴士等民生必需服務供應燃料，如跨省公車等服務也得暫停。
除了限制民眾外出上班上課，該國政府的電力監管機構也表示原先每天停電2.5小時的政策將再度展延，新增至每天必須停電3或4小時；官員也稱斯里蘭卡現在只剩下9000噸柴油和6000噸汽油庫存，而斯里蘭卡全國上下大約每天消耗5000噸柴油和3000噸汽油，就算緊縮耗損也撐不了太久。
對此，印度石油公司在斯里蘭卡的子公司──蘭卡國際石油公司（Lanka IOC）也表示願意提供幫助，預計將在兩周後，也就是7月13日，運進一共3萬噸的汽油和柴油救急；而斯國政府現在也為了30億美元的救助方案，與國際貨幣基金會（IMF）談判，同時也向中國、印度尋求財政與民生物資的協助。