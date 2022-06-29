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黃曉明扮慈父被吐槽！網酸：孩子都Angelababy在帶

▲黃曉明秀出與兒子的背影照。（圖／黃曉明微博）
▲黃曉明秀出與兒子的背影照。（圖／黃曉明微博）

記者江芷稜/綜合報導

2022-06-29 16:45:03

男星黃曉明與Angelababy（楊穎）年初宣布離婚，兩人和平分手，共同撫養孩子「小海綿」，不過工作滿檔的他，幾乎很少被拍到和兒子同框畫面，還跟帶貨網紅爆出緋聞，加上外界質疑他不是稱職的爸爸，他最近向媒體談起育兒經，被網友酸「孩子根本都是Angelababy在帶」。

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▲黃曉明一家三代打籃球。（圖／黃曉明微博）
▲黃曉明一家三代打籃球。（圖／黃曉明微博）
▲黃曉明罕見曬出背著小海綿的照片。（圖／黃曉明微博）
▲黃曉明罕見曬出背著小海綿的照片。（圖／黃曉明微博）
黃曉明近年重返顏值巔峰，演技也獲得肯定，無縫進組拍戲，幾乎沒時間陪小孩，主演電影《你是我的春天》即將上映，他在片中飾演中年父親，故意化妝成充滿白髮、為家庭操勞的模樣。同樣忙碌的Angelababy則被狗仔捕捉到陪小孩去遊樂園玩的畫面，與兒子相處時間較多。

▲黃曉明秀出兒子寫的卡片。（圖／黃曉明微博）
▲黃曉明秀出兒子寫的卡片。（圖／黃曉明微博）
6月19日是大陸的父親節，黃曉明在社群上秀出一家三代同堂打籃球的背影，小海綿玩球模樣相當可愛，兒子也親手為黃曉明做父親節卡片及錄製祝福影片，讓他非常感動，寫下「沒想到我也有這麼一天，值了」，耳尖的粉絲表示聽到Angelababy在旁邊指導，詢問孩子的聲音，證明這對夫妻關係還不差。

▲黃曉明在電影裡飾演慈父，刻意強調白髮。（圖／黃曉明微博）
▲黃曉明在電影裡飾演慈父，刻意強調白髮。（圖／黃曉明微博）
黃曉明宣傳《你是我的春天》時，聊起飾演爸爸的心情，表示「我自己也有孩子嘛，照顧孩子這種尷尬和無奈很有體會，要順著他們的情緒走」，自豪「哄孩子這事兒我在行」，不過大多數網友不同認同，評論「沒看過你帶孩子」。

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