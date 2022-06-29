Novavax來了！專家喊2類人先打　未染疫者建議打第4劑

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目前台灣僅針對高風險族群開放第4劑接種，還沒開放所有民眾施打。預防接種諮詢小組召集人李秉穎於疫情記者會中說明，以色列幾乎全民都已接種第4劑疫苗，根據研究發現，有重症風險的年長者或是潛在疾病者，施打第4劑疫苗可以提升保護力，只是對於一般健康民眾效果有限，未來若有對於變異株防護力較好的疫苗，可以考慮施打其他劑次。
何美鄉表示，Novavax是次單位蛋白疫苗，技術平台較mRNA疫苗純熟，其臨床試驗中產生的抗體非常高，保護力幾乎等於莫德納疫苗，副作用也較低，適合對疫苗有疑慮、一劑疫苗都未曾接種過的人，「已經打到這個地步了，沒有什麼適合，他已經不是醫學上的問題」，或是對mRNA疫苗有嚴重不良反應的民眾先打，衝高疫苗接種比率，其餘有剩餘量的話，一般民眾都可施打，「疫苗要整體看，不要想個人啦」。
何美鄉認為，現階段疫情雖在下降，但仍會有重症病例，可能要今年冬天後才會趨向穩定，且冬天可能感染性提高，中重症比例會更高，因此若是高危險族群，或是現在即使沒有被列為高風險族群，但未曾感染過的民眾，因為到了冬天抗體會下降到很低，如果疫苗數量夠，也建議施打第4劑，「整體而言，高風險的人一定要先打，全國是不是都要打就看狀況」。
至於民眾應該要先打第四劑還是可以等次世代疫苗問世再打，何美鄉認為，每個人身體狀況不同，但容易變成中重症的，包含高齡、慢性病、肥胖、三高等高風險族群，應該現在就要先打第4劑，民眾除打疫苗外，同時也要提升自己的健康，「不健康的身體，就是高風險族群，不管是這個病或是那個病」。
何美鄉進一步解釋，針對這一波Omicron本土感染，政府已在進行血清流行病學調查，若總感染人數達到600萬至900萬人，加上疫苗覆蓋率，只要讓高風險族群接種第4劑即可，但若僅有300萬人至500萬人感染，許多民眾都未感染過、抗體也低，就建議民眾施打第4劑。
何美鄉認為，現階段疫情還在發展，「高風險的人，時間已經到了你就去打，冬天來之前再打一劑也OK」，若大家認為現階段疫情在下降，只要重症率也持續下降，一般民眾也可以持續等次世代疫苗。
「不要選！」何美鄉強調，若民眾無特別身體因素，第4劑疫苗應不要挑廠牌，將Novavax留給不能接種mRNA疫苗的人，政府也可以多購買Novavax，甚至可以積極聯繫廠商，進行免疫橋接試驗，讓小朋友也能接種。
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