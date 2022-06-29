國民黨談台海主權相矛盾　民進黨譏：風向不對就轉彎

國民黨國際部主任黃介正28日受訪稱，美國說「台灣海峽是國際水域」的論點站不住腳等相關言論，今（29）日遭到國民黨發聲明打臉。民進黨發言人周江杰下午表示，黃介正昨日言論不僅被質疑是在應和中國立場，還打臉國民黨主席朱立倫訪美宣稱「親美反共」的態度，國民黨今見風向不對又轉彎，馬上發聲明再打臉黃介正，顯露出國民黨在美中關係上，又在玩慣用的兩面手法，呼籲朱立倫應對美中關係要有明確態度。
周江杰指出，黃介正昨天附和中國立場，指美國「台灣海峽是國際水域」是站不住腳，分明是背離既有國際秩序，與漠視中國破壞區域和平現狀的野心，黃介正的說法，不僅引發各界質疑，更是打臉朱立倫訪美的「親美反共」的立場，也難怪國民黨今天急於發聲明推翻黃介正的論點，顯見國民黨在兩岸立場跟對美中關係的立場飄移不定，見苗頭不對，不惜打臉自家國際部主任，也要馬上改變立場，標準「風往哪吹，就往哪倒」，豪無核心思想與價值。
周江杰表示，朱立倫日前訪美時，不斷對外宣稱國民黨是「親美反共」的政黨，如今，遇到兩岸問題、台海問題時，他所欽點的國際部主任，最能代表他在國際、兩岸意志的人，卻說出「美國站不住腳」的反美說法，反反覆覆的說法，只會讓國際社會再次認清，國民黨是一個搖擺不定、見風駛舵的政黨，遇到中國，就與國際社會主流站在對立面，無法讓人信賴。
周江杰強調，中國破壞區域和平穩定的行徑，引發周邊國家警戒，像是七大工業國組織（G7）公報都已經強調台灣海峽和平穩定的重要性，並且認為中國擴大在南海的海權聲索沒有法律依據，唯獨國民黨不僅無視中共當局的野心，又想要在中國和美國之間兩面討好，這種做法只會讓國際社會對台灣的立場產生不信任、影響台灣外交關係。