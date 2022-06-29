已兩週未輸中！中國檢出「禁藥石斑魚」哪來？漁業署解答

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林國平說明，台灣自6月13日後，並未輸出石斑魚至中國，今國台辦指稱再檢出2批石斑魚含有禁藥，應為原6月10日輸出至中國的石斑魚，「我們研判不是新的案子」，漁業署已針對11家養殖場內的魚體、底土及池水，皆未檢出相關藥物殘留情形，並於6月17日透過兩岸動植物檢疫聯繫平台提供給中方，希望中國對此科學數據檢視與檢討，有任何問題也可討論。
林國平強調，今年迄今已檢驗100件國內水產品，包含84件石斑魚、16件午仔魚，均未檢出違規用藥，請國人放心食用國產石斑魚，台灣農漁畜產品出口貿易都遵循國際規範，輸出到美國、日本都能順利輸銷，唯獨中國一直做出干擾，「我們也希望能夠回歸到正常」。
針對先前受通報的2艘活魚運搬船涉及申報不實情形，讓養殖黑戶「借殼上船」，林國平表示已有處分、罰鍰，並送檢調偵辦，坊間說的「借牌」是兩岸間農產貿易架構導致的問題，已跟中國洽談相關輸銷名冊，但名冊送至中國時，兩岸間的溝通管道就已經暫停，還沒有談成之前，所有漁獲只要符合相關藥檢，拿到防檢疫證明，就可以輸銷中國，「所以其實沒有所謂借牌這樣的事」。
日前中國聲稱在水產品外包裝上檢出新冠陽性病毒，接連禁止台灣白帶魚與竹筴魚輸出至中國一週，林國平也提到，食藥署已檢驗採樣8件水產，品內外包裝共34支塗抹拭子檢體皆為陰性，相信可能有汙染，希望中國有更正確檢驗，不要誣賴台灣。