韓團認證的C位！《原子》林煥鈞爆冷墊底噴淚 粉絲抱屈
《原子少年Atom Boyz》第九集播出「平行宇宙的另一個我」，韓團「FANATICS」台籍成員家儀現身，為土星進行表情指導，土星應戰歌曲選擇青春的《Snow White》，展現男孩戀愛的清新風格，林煥鈞彩排時唱跳俱佳、超級吸睛，身為舞蹈擔當的家儀，給出極高評價：「煥鈞表情動作都到位，他是一個可以帶領大家的人。」
「土星」林煥鈞、唐立杰、陳水豐、范范、黃威任、曹家齊大膽撕掉「跳到累死」的舞團標籤，以《Snow White》展現歌唱實力，林煥鈞音色清亮，唱歌又好又穩，范范合體土星迸出化學反應，舞台飛吻迷倒Ella，她招架不住大喊：「不要對一個母親這樣子，我已經已婚，不要再讓我心動。」可惜的是評審認為表演沒有強烈突破，最終拿到吊車尾的84分。
土星因此進入冥王星，被救回來的共有4位，理由分別是林煥鈞唱歌加分、唐立杰對舞台有熱愛有堅持、曹家齊眼神具備熱情、范范的表演讓人想繼續看下去，林煥鈞不捨團員淘汰淚崩：「表演人選是我選的，進冥王星很大部分責任在我身上，這次結果是我造成的對不起。」
其實土星的導師分數並非墊底，敗在加上網路投票的分數之後，以2分之差進入冥王星，粉絲為土星被淘汰感到可惜，紛紛留言「土星也表現的很好，只可惜人氣投票低了點」、「土星被淘汰我滿難過的」、「土星其實很冤枉，如果不是因為曲風的問題，他們的實力不比任何一個星球差」、「土星也沒有不好吧至少有符合主題」。