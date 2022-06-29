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自備環保杯買咖啡不只省5元　7-11選「第一天」回饋加碼

▲響應環保署的政策，7-ELEVEN每月一號買咖啡自備環保杯加碼退7元。（圖／記者黃韻文攝）
▲響應環保署的政策，7-ELEVEN每月一號買咖啡自備環保杯加碼退7元。（圖／記者黃韻文攝）

記者周淑萍/綜合報導

2022-06-29 17:16:03

台灣每年使用約 40 億個一次性飲料杯，為滅少廢棄物產生量，環保署推廣「減少使用一次用飲料杯」及「綠色消費」新思維，將從今(111)年7/1起，連鎖飲料店、商店、速食店及超市等，消費者自備飲料杯購買飲料時，需提供與未自備飲料杯至少5元的價差。同時環保署也補充促銷贈品，店家可以有權利不提供折扣，包含：試喝、贈品或是免費兌換、買一送一或第二杯贈品、以紅利點數集點兌換的飲品。

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環保署表示，基於源頭減少廢棄物產生量及實踐淨零綠色生活之滅碳理念，已有許多業者共同響應減少一次用飲料杯，提前或提高實施擴大自備飲料杯優惠，包含7-ELEVEN、全家、麥當勞、肯德基及星巴克等業者，預計全台有超過2萬間響應，同時7-ELEVEN在每月1號加碼折7元。

▲環保署力邀業者共同響應減少一次用飲料杯，並鼓勵提供環保杯折抵，包含7-ELEVEN、全家、麥當勞、肯德基及星巴克等業者，預計全台有超過2萬間響應。(圖／記者周淑萍攝)
▲環保署力邀業者共同響應減少一次用飲料杯，並鼓勵提供環保杯折抵，包含7-ELEVEN、全家、麥當勞、肯德基及星巴克等業者，預計全台有超過2萬間響應。(圖／記者周淑萍攝)
連鎖超商、速食店自備飲料杯優惠

  • 7-ELEVEN：旗下7000家門市響應7月法規，自備飲料杯提供至少5元價差，同時7/1開始，每月1號加碼折7元。
  • 全家：7/31前，於循環杯示範店「全家板橋廣榮店」借用循環杯購買飲品，再贈送中杯熱美式，提供循環杯的店鋪預計今年年底會擴點到全台400店。
  • 星巴克：自備飲料杯可享有10元回饋
  • 麥當勞：自備飲料杯可享有5元回饋
  • 肯德基：自備飲料杯可享有5元回饋

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