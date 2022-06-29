大專校院電費恐漲15％ 私校、專科學校等協會再籲凍漲
電價審議委員會決議7月起平均電價將調高 8.4%，高壓以上產業用電大戶調漲15%，為顧及民生物價，高中以下學校電價不漲，但大學恐將比照用電大戶漲價。私校協進會、私立科大協進會、專科學校教育聯盟今（29）日表示，電價調漲將衝擊大專校院經費支出，並認為電價上漲若不適用高中以下學校，也不應適用大專校院。
3協會表示，大學以研究學術，培育人才，提升文化，服務社會，促進國家發展為宗旨。目前教育政策方向既為加速產業創新腳步，寒暑假應更積極快速、培育人才之當下，若因電費漲價而使教學研究品質受到壓縮限制，顯非國家整體樂見，因此大學雖為高壓用戶，但為公益與教育的本質，非盈利事業，應有不同的考量。
再者，高中以下學校是國民教育，社區化、分散在各地，大專校院之所以是高壓用戶是因為專業訓練，集中學生及資源，所以單一規模較大，本質上都是教育，應一致對待。無論是哪一項教育政策的目標，大學校院均扮演最後一哩路的角色，與義務教育階段的人才培育共同作為國家公共利益的重要呈現，無分軒輊，均為基本民生問題，應平等對待。
3協會指出，目前無論公私立大專院校均受少子化衝擊而使各校經費支應窘迫，尤其私立大專校院受到現行高度管制，無法依據實際需求調整學雜費收入，既然已因公共利益而被高度管制，那基於大專校院公共性的角色，也應相對以公共利益為對應補貼。