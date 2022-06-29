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怕了？港媒：習近平伉儷搭高鐵「當日來回」　訪港不過夜

▲香港回歸周年紀念前夕，港媒透露中國國家主席習近平將與夫人彭麗媛首度循陸路抵港，並搭高鐵當日往返深圳不作停留。資料照。（圖／澳門新聞局）
▲香港回歸周年紀念前夕，港媒透露中國國家主席習近平將與夫人彭麗媛首度循陸路抵港，並搭高鐵當日往返深圳不作停留。資料照。（圖／澳門新聞局）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-06-29 17:25:512022-06-29 17:36:25

香港回歸25週年紀念活動進入倒數，中國國家主席習近平確認要親自赴港出席，這不僅是習近平自新冠疫情爆發以來，約2年多來頭一次離開中國「內地」造訪，也是他第一次循陸路訪港；消息傳出後港府上下莫不嚴陣以待等著「恭迎」國家領導的視察，不過根據香港媒體報導，習近平將於30日搭乘高鐵當天來回，夫人彭麗媛亦會隨行前往。

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香港即將於7月1日迎來回歸25週年紀念，歷經動盪的政治局勢變化與疫情高峰，如今的香港政府打算以新任特首李家超、行政長官林鄭月娥與國家主席習近平的會面盛事，迎接另一個時代的開啟；根據港媒《香港01》指出，習近平訪港最新流程將是明（30）日與夫人彭麗媛自深圳搭乘高鐵至香港，參加林鄭月娥所設的晚宴，晚宴結束後便立刻返回深圳，並不在香港過夜，隔日再從深圳到香港出席慶祝大會與就職典禮。

據了解，習近平與夫人彭麗媛有各自的赴港行程，過去中國領導人本就是逢五、逢十的紀念週年才會訪港，夫人隨行的案例更不多。例如2012年回歸15周年，時任國家主席胡錦濤夫人劉永清就未現身，但習夫人彭麗媛卻首創先河，有別於過去領導夫人單獨活動、作風低調的慣例，自2017年訪港時彭麗媛便先後探訪幼兒園和老人院，此次預計將留守西九一帶，出身歌唱家的她更安排行程前往毗鄰西九龍站的戲曲中心參觀，傍晚才前往港島赴宴。

至於習近平的造訪行程對外則未完整公布，就連習近平是否僅會以視訊出席都有安排，不過兩人預計下午自深圳抵達香港後，習近平將會前往港島，途經港鐵會展站、部分灣仔北地區皆安排封閉，維港兩岸也設置了臨時限飛區；報導指出，因為習近平造訪而進行的交管導致18條巴士路線受影響總站要搬離，22條巴士路線則必須改道。

此外，回歸周年前疫情才控制下來的港府也進行高度防疫準備，包含有機會近距離接觸習近平現候任特首林鄭月娥與李家超、保安局局長鄧炳強、財經事務及庫務局局長許正宇，以及教育局局長楊潤雄等，都入住灣仔君悅酒店接受「閉環」管理，外頭更常駐四輛警車守候。

而在政局敏感之際，港府新聞處也以「防疫」為由，拒絕《香港01》、《南華早報》、《明報》、now新聞台及法新社等媒體採訪，只接受「獲邀」媒體申請派員前往，香港記者協會指出至少有10間媒體機構不獲邀請；隨後，港府新聞處又再度將採訪名額縮限制至升旗典禮、就職宣誓儀式各一人，每間媒體派出的唯二記者還得自26日起天天進行核酸檢測，並於今（29）先行入住隔離酒店，除非有人力同時進行防疫行程否則無法更換人選。記協表示，由於大部分媒體因無法達到檢疫要求的人力安排，因此未能派員採訪，反而只能透過外國通訊社和媒體報導，相當諷刺。
 

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