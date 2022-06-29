政大全創碩學程今揭牌　跨院雙語學程吸引外籍生

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來自烏克蘭的華樂蒂（Lada Vasylenko）是秋季班入學新生。她表示，在烏俄戰爭如火如荼進行時，來台求學，感受到來自台灣的關心及支持，讓她覺得十分溫馨，她也希望透過烏克蘭的戰爭，提醒全世界戰爭的無情及可怕，引以為鑑、不要重蹈覆轍。
李靜慧致詞時表示，民主自由與多元包容是台灣持續努力經營的成果，如何將這個成果與世界分享，並在建立國際觀的理解過程中，帶入台灣觀點，至為重要。盼台灣培養出更多擁有國際傳播能力，兼具台灣出發觀點的優秀人才，在現今新媒體傳播的科技、法律專業層面上，一展長才。
政大校長郭明政強調全創碩學程堪稱「大學界的革命」，包括率先導入國內外學術、實務雙導師制，培育人才的目標聚焦在「教育e化、數位能力、大學社會責任、多元、國際」5大重點。他感謝文化部支持，讓政大拿出最好的師資、場地及資源，培育更多優秀的跨界雙語菁英人才，並期許政大成為世界看台灣的眼睛，全球的優秀青年能齊聚政大。
全創碩學程主任徐美苓表示，能在疫情期間達成國際招生任務，並在短短一學期內順利推動超過30場線上及實體、國內及國外、學界及業界講座，有如一場「不可能的任務」，全創碩目標是培養出結合台灣在地意識，並能面對全球傳播新科技挑戰的多媒體專業人才。