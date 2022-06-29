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楊謹華進鬼屋「有人坐身邊」　獨處1分鐘受不了

▲楊謹華在《民雄鬼屋》拍攝現場感覺有人坐身邊。（圖／馬棋朵影像）
▲楊謹華在《民雄鬼屋》拍攝現場感覺有人坐身邊。（圖／馬棋朵影像）

記者羅凌筠/台北報導

2022-06-29 19:00:00

楊謹華、彤彤、劉韋辰、監製劉楓棋、編劇張哲鳴和道長于治詮今（29日）出席民雄鬼屋實境體驗展覽，重返電影《民雄鬼屋》拍攝現場，感受來自古老洋宅內最強烈的亡靈怨氣，楊謹華透露，當初坐在老宅客廳裡，明明空無一人卻感受「有人坐在旁陪著」，「是我生平第一次有這種感受。」

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▲左起彤彤、楊謹華和劉韋辰重回拍攝場景仍感到恐懼。（圖／馬棋朵影像）
▲左起彤彤、楊謹華和劉韋辰進老宅感受最強烈的亡靈怨氣。（圖／馬棋朵影像）
楊謹華表示自己以前是「低敏感」的人，但回憶起《民雄鬼屋》拍攝過程還是相當緊張：「走進老宅場景最先讓我有感覺的是客廳。」剛開拍時就迎來場場情緒很重的戲，現場工作人員還在進行機位、燈光等前置作業時，她都會先找個「安靜」的地方培養情緒跟狀態，有天選擇走進了當下無人的客廳，沒想到卻體驗從未有過的感受。

楊謹華說：「本來以為可以單獨待著，沒想到坐不到1分鐘，那安靜的空間裡頓時好像有人，就坐在旁陪著。」她立刻請助理一起入內在看得見的地方陪伴自己，她笑言：「本來很想離開，但為了培養情緒，硬生生把自己的肩膀壓下來，想讓演出時『真實害怕』的感受更強烈一點。」

▲左起《民雄鬼屋》編劇張哲鳴、演員麥語彤、楊謹華、劉韋辰、監製劉楓棋、于治詮道長出席實境體驗展。（圖／馬棋朵影像提供）
▲左起《民雄鬼屋》編劇張哲鳴、演員麥語彤、楊謹華、劉韋辰、監製劉楓棋、于治詮道長出席實境體驗展。（圖／馬棋朵影像）
麥語彤（彤彤）在《民雄鬼屋》飾演楊謹華的女兒，在和家人一起掃墓的過程中突然失魂走散，雖然安全回到家族老宅，卻發生一連串詭譎的事情，彤彤自認膽子頗大，也已經闖過一輪鬼屋實體展，直呼：「（場景）很熟悉。」楊謹華在旁忍不住開玩笑說：「那要住在這裡嗎？」未料正在當兵的影壇新人劉韋辰竟回話，「比起軍營，我願意住在這裡。」他表示目前正在當兵，因為軍中有人「看得到」，所以聽到各種恐怖鬼故事，《民雄鬼屋》 7月29日上映。

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