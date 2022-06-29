獨／亞特蘭提斯夜衝拍MV！林佳辰妖精使壞擄獲8萬芳心

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外表清新、可鹽可甜的林佳辰，招牌笑容最無敵，私下的他其實多面向，喜歡在幽暗房間練吉他、孵化創作靈感，愛聽美國歌手機關槍凱利的歌，表演情歌能瞬間爆擊少女心，穿起皮衣一樣可以酷帥饒舌，被封為「Ending妖精」的他，透過創作表達自己，乖巧外表下偶爾也有壞壞的想法。
被疫情按下暫停鍵的一年，林佳辰寫了〈滿腦子都是壞壞〉，「21 summer代表21歲的夏天，對我來說是一個很有成長的一個年紀，也想要鼓勵身邊的朋友，就算有壞壞（但不危害他人的情況下）的想法也可以勇敢表達出來，我們不用當一個完美的人討好別人，其實我們只要做真誠的自己就很有吸引力了」。
輕搖滾的曲風，在林佳辰溫柔聲線演唱下，碰撞著這年紀該有的煩惱，散發迎著夏夜晚風小酌的微醺感。拍攝MV過程卻是極度熱血，在節目緊鑼密鼓錄製期間，6個少年深夜齊聚，由高有翔操刀拍攝影片，在天色漸亮起的凌晨完成創作。
尚未出道資源有限，少年憑著一腔熱血夜衝，林佳辰說，「我們所有東西都是盡可能的能不花錢就不花錢，這個作品可以完成，真的是因為有大家情義相挺。那天大家都有工作，所以我們只能選在半夜拍MV，甚至有些人早上還有工作，但大家還是一起完成了這個作品！」
以亞特蘭提斯這個失落的海底帝國為名，隨著豐沛的音樂能量注入，成員不斷推出新作，抓住聽眾的耳朵，他們約定好不增加成員，以特別邀請他人參與演出的方式，為團體融入新能量，有沒有最想合作的選手？林佳辰點名金星的成員巴比，「我超愛巴比的歌，好想跟他一起合作」。