COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

獨／亞特蘭提斯夜衝拍MV！林佳辰妖精使壞擄獲8萬芳心

▲原子少年的小分隊「亞特蘭提斯」，見面會加碼表演受到熱烈歡迎，左起為高有翔、呂植宇、林佳辰、吳昱廷、MAX、李哲言。（圖／記者葉政勳攝）
▲原子少年的小分隊「亞特蘭提斯」，見面會加碼表演受到熱烈歡迎，左起為高有翔、呂植宇、林佳辰、吳昱廷、MAX、李哲言。（圖／記者葉政勳攝）

記者江芷稜/綜合報導

2022-06-29 20:00:002022-06-29 20:34:14

人生有無數個夏天，卻只有一次少年。《原子少年》的青春男孩們，一躍而進走入觀眾眼前，點燃這個盛夏最燦爛的煙火，他們日夜練舞、殷勤學唱的成果，終於獲得外界肯定，即使還不夠成熟，有朋友的陪伴就不孤單難過。

我是廣告 請繼續往下閱讀
比賽尚未結尾，已有一個新星團體誕生，由林佳辰、MAX、呂昱廷、高有翔、李哲言、呂植宇所組成的「亞特蘭提斯」，從疫情中凝聚情感，幻化成每一首抒發青春思緒的歌曲，攻佔「街聲StreetVoice」音樂平台前10名，林佳辰新推出的歌曲〈滿腦子都是壞壞〉，登上即時新歌排行榜冠軍，MV播出2天就累積8萬多點閱率。

▲擅長創作的亞特蘭提斯，有多首作品登上街聲排行榜。（圖／野火娛樂提供）
▲擅長創作的亞特蘭提斯，有多首作品登上街聲排行榜。（圖／野火娛樂提供）
▲擅長創作的呂植宇和吳昱廷，是亞特蘭提斯裡的寫詞高手。（圖／野火娛樂提供）
▲擅長創作的呂植宇和吳昱廷，是亞特蘭提斯裡的寫詞高手。（圖／野火娛樂提供）
▲《原子少年》亞特蘭提斯現在相當火紅，左起為林佳辰、高有翔、吳昱廷、MAX、呂植宇、李哲言。（圖／高有翔IG）
▲《原子少年》亞特蘭提斯現在相當火紅，左起為林佳辰、高有翔、吳昱廷、MAX（前）、呂植宇、李哲言。（圖／高有翔IG）
外表清新、可鹽可甜的林佳辰，招牌笑容最無敵，私下的他其實多面向，喜歡在幽暗房間練吉他、孵化創作靈感，愛聽美國歌手機關槍凱利的歌，表演情歌能瞬間爆擊少女心，穿起皮衣一樣可以酷帥饒舌，被封為「Ending妖精」的他，透過創作表達自己，乖巧外表下偶爾也有壞壞的想法。

被疫情按下暫停鍵的一年，林佳辰寫了〈滿腦子都是壞壞〉，「21 summer代表21歲的夏天，對我來說是一個很有成長的一個年紀，也想要鼓勵身邊的朋友，就算有壞壞（但不危害他人的情況下）的想法也可以勇敢表達出來，我們不用當一個完美的人討好別人，其實我們只要做真誠的自己就很有吸引力了」。

▲林佳辰深夜拍MV，全團情義相挺。（圖／翻攝YouTube）
▲林佳辰深夜拍MV，全團情義相挺。（圖／翻攝YouTube）
▲亞特蘭提斯熬夜拍MV，直到天光亮起。（圖／翻攝YouTube）
▲亞特蘭提斯熬夜拍MV，直到天光亮起。（圖／翻攝YouTube）
輕搖滾的曲風，在林佳辰溫柔聲線演唱下，碰撞著這年紀該有的煩惱，散發迎著夏夜晚風小酌的微醺感。拍攝MV過程卻是極度熱血，在節目緊鑼密鼓錄製期間，6個少年深夜齊聚，由高有翔操刀拍攝影片，在天色漸亮起的凌晨完成創作。

尚未出道資源有限，少年憑著一腔熱血夜衝，林佳辰說，「我們所有東西都是盡可能的能不花錢就不花錢，這個作品可以完成，真的是因為有大家情義相挺。那天大家都有工作，所以我們只能選在半夜拍MV，甚至有些人早上還有工作，但大家還是一起完成了這個作品！

以亞特蘭提斯這個失落的海底帝國為名，隨著豐沛的音樂能量注入，成員不斷推出新作，抓住聽眾的耳朵，他們約定好不增加成員，以特別邀請他人參與演出的方式，為團體融入新能量，有沒有最想合作的選手？林佳辰點名金星的成員巴比，「我超愛巴比的歌，好想跟他一起合作」。

原子有3寶！小孩冰塊肌電暈粉絲　林佳辰被讚「公道伯」

獨／《原子少年》揪團追姊姊   林佳辰吐實話：嚇瘋了

韓團認證的C位！《原子》林煥鈞爆冷墊底噴淚　粉絲抱屈

《原子》大彩蛋！亞特蘭提斯獻首秀　粉絲嚇瘋：沒有白來

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
你心目中的最強夜市在哪？

你心目中的最強夜市在哪？

繼續作答
即時
推薦閱讀