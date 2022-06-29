Apple返校日還沒到 德誼先推生日慶！滿3千抽1元iPhone
Apple經銷商德誼數位為了歡慶18歲生日，將於7/1 ~7/31祭出優惠活動，凡德誼會員單筆消費滿3,000元，即有機會以1元抽中 MacBook、iPhone、iPad、Apple Watch 等；購買MacBook即贈近5千元超值好禮。此外，攜手肯德基、必勝客、星之夢幻島手遊、OMIA線上課程等推出超值優惠。
為歡慶德誼數位18周年，特別推出生日慶成年禮活動，開放會員許願抽好禮，凡單筆消費滿 3,000 元，於活動網站登錄即可參加抽獎許願，會員自行填入希望獲得的商品，就有機會許願成真，以1元獲得MacBook、iPhone、iPad、 Apple Watch、AirPods、HomePod mini或Apple TV 等大禮。
凡購買指定款 MacBook 搭購 AppleCare+ 服務專案即享好禮 2 選 1，可選擇指定配件購物金 1,500 元或是價値近 5,000 元的超值大禮包，內含防震電腦包、電腦鍵盤膜、螢幕保護貼、多功能集線器。MacBook Air 全系列舊機鑑價金額再加碼10%。購買 MacBook全系列德誼會員登錄商品序號再加碼遠傳幣雙倍送，最高達2.6%回饋。購買指定款 iPhone13，即贈指定款保護殼或螢幕保護貼，搭購 DE Care 行動裝置保險二年，再加碼贈送價値上千元的快速充電組。
同時與肯德基、必勝客合作推出周年慶套餐，肯德基優惠套餐現省100元，必勝客指定套餐更享有57折，消費者可透過德誼官網或 Facebook 粉絲專頁取得優惠序號，截圖或出示網頁畫面即可使用。