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緊緊緊！小港林園線環評過關　高捷四線齊發邁大步

▲高捷小港林園線環評過關，最快今年底可動工，目標是119年完工通車。（圖／高市府捷運局提供）
▲高捷小港林園線環評過關，最快今年底可動工，目標是119年完工通車。（圖／高市府捷運局提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

2022-06-29 20:30:00

高雄捷運小港林園線又往前邁大步，今(29)日行政院環保署召開審查委員會，審查「高雄捷運小港林園線」環境影響說明書，會議採視訊方式進行，審查結論為審核通過。高市捷運局表示，小港林園線環境影響說明書的通過是未來行政院核定綜合規劃報告之重要關鍵，如後續綜合規劃及基本設計皆順利獲中央核定，最快今年底可動工，目標是119年完工通車。

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高雄捷運小港林園線環境影響說明書先前經過行政院環境保護署召開兩次專案小組初審會議，針對初審會議所提議題包括RL7高架站設站的妥適性、施工交通狀況、施工機具車輛自主管理標章落實管理及周邊黑翅鳶生態的監測等，高市府於本次審查委員會透過視訊會議逐一說明，終獲審查委員會議審核通過。

▲高捷小港林園線環評過關，捷運局長吳義隆表示將加速推動建設。（圖／高市府捷運局提供）
▲高捷小港林園線環評過關，捷運局長吳義隆表示將加速推動建設。（圖／高市府捷運局提供）
市府感謝環評委員的提醒及建議，表示將以最大的努力在施工期間進行各項生態環境保護措施，減輕施工對環境的影響。

高市副市長林欽榮表示，捷運小港林園線計畫路線行經三大國家級產業園區，年產值合計逾1.52兆，更是南部半導體材料S廊帶重要一環。小港林園地區發展石化產業，亟需捷運建設帶動區域轉型，小港林園線實有重要性及必要性。

捷運局長吳義隆表示，捷運小港林園線綜合規劃作業於110年12月正式啟動，綜合規劃報告書已於111年6月8日交通部審查委員會完成審查，並於6月24日提請交通部轉行政院審議中。今小港林園線環境影響評估獲行政院環保署核定後，捷運局將加速推動捷運小港林園線線建設計畫。

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