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以為是羊駝！貓主子「嘴邊肉」超浮誇　奴笑：胖臉好吃虧

▲日本有一隻橘白貓擁有超浮誇的「嘴邊肉」！（圖／推特帳號HAKU2757）
▲日本有一隻橘白貓擁有超浮誇的「嘴邊肉」！（圖／推特帳號HAKU2757）

編輯中心/綜合報導

2022-06-29 18:53:49

確定不是養到羊駝嗎？貓咪跟人一樣，有各種不同的臉型，雖然牠們不管擁有什麼臉型都很可愛，但如果有圓滾滾的腮幫子更是迷人。日本就有一隻橘白貓牠擁有得天獨厚的「浮誇嘴邊肉」，網友看了全笑瘋：「罐罐都藏嘴巴裡嗎？」

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▲「小白（ハク）」目前是一隻12歲的大叔貓。（圖／推特帳號HAKU2757）
▲「小白（ハク）」目前是一隻12歲的大叔貓。（圖／推特帳號HAKU2757）
這有著「浮誇嘴邊肉」的橘白貓叫做「小白（ハク）」，是一隻12歲的貓大叔，飼主養牠的時候原本看起來一切正常，沒想到大約5、6年前開始，小白的臉頰突然像倉鼠一樣地隆起，擔心牠是否健康方面出了問題，飼主趕緊帶牠到獸醫院檢查，沒想到卻得知「牠就是單純臉胖」，而且還是「胖臉不胖身體」的健康貓，讓飼主當下哭下不得！

▲大約從5、6年前開始，小白的嘴邊肉就開始橫向發展，硬是比同伴多了「一大圈」！（圖／推特帳號HAKU2757）
▲大約從5、6年前開始，小白的嘴邊肉就開始橫向發展，硬是比同伴多了「一大圈」！（圖／推特帳號HAKU2757）
▲幸好經過獸醫師檢查，發現牠只是單純「胖臉」、身體並不胖，而且還很健康。（圖／推特帳號HAKU2757）
▲幸好經過獸醫師檢查，發現牠只是單純「胖臉」、身體並不胖，而且還很健康。（圖／推特帳號HAKU2757）
而根據飼主表示，小白的個性非常好，溫和又善良，也非常聰明，有所需求的時候就會用頭撞人，還喜歡吃納豆，只要看見桌上有納豆就會相當興奮。而牠也是一隻愛撒嬌的貓咪，只要飼主起床或是下班回到家，小白就會立刻用撒嬌迎接，隨後用牠那蓬鬆又肉肉的臉頰緊緊貼著飼主示好。

▲小白最喜歡用頭緊緊貼著奴才撒嬌。（圖／推特帳號HAKU2757）
▲小白最喜歡用頭緊緊貼著奴才撒嬌。（圖／推特帳號HAKU2757）
▲睡覺時自備「安全氣囊」。（圖／推特帳號HAKU2757）
▲睡覺時自備「安全氣囊」。（圖／推特帳號HAKU2757）
▲今天走可愛花美男路線呢！（圖／推特帳號HAKU2757）
▲今天走可愛花美男路線呢！（圖／推特帳號HAKU2757）
網友看了小白的照片後都忍不住噴笑表示：「還以為是養到倉鼠」、「莫非罐罐都藏在嘴邊肉了」、「超豐厚的嘴邊肉，想揉」、「從沒見過這樣的貓咪，好有趣」、「這肉肉臉撒嬌太犯規了」，現在來看一段小白的影片吧！（編輯：陳珮瑜）


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