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拜登宣布美軍對歐洲陸海空三方增援

▲美國總統拜登今天宣布美國將對北大西洋公約組織（NATO）在歐洲的軍隊增援，表示現在「比起過往任何時候」都更需要北約。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登今天宣布美國將對北大西洋公約組織（NATO）在歐洲的軍隊增援，表示現在「比起過往任何時候」都更需要北約。（圖／美聯社／達志影像）

文/中央社

2022-06-29 20:06:12

（中央社馬德里29日綜合外電報導）美國總統拜登今天宣布美國將對北大西洋公約組織（NATO）在歐洲的軍隊增援，表示現在「比起過往任何時候」都更需要北約。

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法新社報導，拜登在馬德里召開的北約峰會上表示，北約「將在各領域全方面獲得增援－包括陸、海、空」。

拜登表示，由於俄羅斯入侵烏克蘭後帶來的各方面威脅，美國正在改變在歐洲的軍力部署。

路透社報導，拜登證實，美國將把部署在西班牙的驅逐艦從4艘增加到6艘，並表示華府將增派2支F-35中隊到英國，以及在波蘭建設陸軍第五軍總部。

拜登與北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）會面，並公布以下增援事項：

●把部署在西班牙羅塔（Rota）的驅逐艦從4艘增加到6艘。

●在波蘭建設永久的美國陸軍第五軍總部。

●在羅馬尼亞增派「輪調旅」，成員包括「3000名士兵，以及2000人的戰鬥團」。

●加強在波羅的海國家輪調部署。

●在英國增派2支F-35中隊。

●在德國與義大利增強防空與其他能力。

拜登表示：「我們與盟友將一同確保北約準備好應對來自各領域全方面的威脅。」

他指出：「在（俄羅斯總統）蒲亭打破歐洲和平，攻擊原則秩序的此刻，美國和我們的盟友準備採取行動。」

拜登說：「我們要行動，證明現在比起過往任何時候都更需要北約，北約比起過往都更加重要。」

提到北約即將接受原本中立的芬蘭和瑞典為成員，拜登表示，蒲亭入侵烏克蘭的策略適得其反。

拜登說：「那正是他（蒲亭）最不想要，卻也是為了確保歐洲安全而必須做的。」

對於拜登宣布增援北約，且要在波蘭建設陸軍第五軍總部，波蘭總統的外交事務顧問庫莫奇（Jakub Kumoch）透過簡訊對路透社表示：「這項成功是長久且持續談判的結果，同時也顯示美國意圖增加在波蘭部署，而非減少。」（譯者：戴雅真/核稿：楊昭彥）1110629

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