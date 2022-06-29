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高市挺租屋族　推增額租金補貼預估萬戶受惠

▲高雄市長陳其邁看見租屋族的需求，指示都發局研擬相關措施，將囤房稅所增加之稅收，全數支應租屋族群補貼。（圖／高市府都發局提供）
▲高雄市長陳其邁看見租屋族的需求，指示都發局研擬相關措施，將囤房稅所增加之稅收，全數支應租屋族群補貼。（圖／高市府都發局提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

2022-06-29 19:57:00

高雄市增額租金補貼即將開辦！高雄市111年度增額租金補貼申請日期即將於7月18日開始，至8月31日截止，在中央補貼高雄市的7萬戶租屋族群之外，高雄市再加碼補貼1萬戶，總計8萬戶民眾受惠！申請方式因應新冠肺炎(COVID-19)疫情，僅開放線上申請及郵寄申請；補貼金額考量不同地區租金差異及個別家戶負擔程度不同，給予每月1,800~5,880元不等的額度，補貼期間1年；有租屋需求且符合申請資格的民眾請把握時間提出申請！

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▲高雄市111年度增額租金補貼申請日期即將於7月18日開始，至8月31日截止。（圖／高市府都發局提供）
▲高雄市111年度增額租金補貼申請日期即將於7月18日開始，至8月31日截止。（圖／高市府都發局提供）
高市都發局長吳文彥表示，內政部今年推出300億擴大租金補貼專案，照顧對象為家庭所得每人每月4.3萬元（最低生活費3倍）以下之租屋家庭；但4.3萬元以上的也不用擔心。

高雄市長陳其邁看見租屋族的需求，指示都發局研擬相關措施，將囤房稅所增加之稅收，全數支應租屋族群補貼，落實居住正義，在內政部補貼方案之外，推出增額租金補貼，預估1萬戶受惠，只要家庭所得每人每月在5萬元（最低生活費3.5倍）以下的也可以申請；將可減輕青年、新婚、育兒家庭及弱勢族群居住負擔，落實青年優先、弱勢優先、市民優先的補貼原則。

▲高雄市111年度增額租金補貼申請日期即將於7月18日開始，至8月31日截止。（圖／高市府都發局提供）
▲高雄市111年度增額租金補貼申請日期即將於7月18日開始，至8月31日截止。（圖／高市府都發局提供）
都發局住宅發展處處長翁浩建說明，相關申請條件，揭露在本局局網「公告專區」 。另為利民眾補件便利，也提供24小時傳真、e-mail信箱或郵寄等多元補件服務。民眾如有任何疑問，可於上班時間撥打服務專線：07-3368333轉2649~2651、2981~2983、5194~5196（四維行政中心），將有專人提供詳細的說明。

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