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台灣為何拍不出魷魚遊戲？李明哲：爭取國際合作是關鍵

▲台灣為何拍不出《魷魚遊戲》？文策院院長李明哲今（29）日指出，爭取國際合作機會是關鍵。（圖／記者李琦瑋攝，2022.06.29）
▲台灣為何拍不出《魷魚遊戲》？文策院院長李明哲今（29）日指出，爭取國際合作機會是關鍵。（圖／記者李琦瑋攝，2022.06.29）

記者李琦瑋／台北報導

2022-06-29 19:35:30

去年韓劇《魷魚遊戲》爆紅時，許多評論表示，「台灣為何拍不出《魷魚遊戲》？」文化內容策進院新任院長李明哲今（29）日在年中媒體茶敘中指出，比起拍出好作品，外銷國際，如何讓台灣文化產業於前期製作就與國際合作、拓展全球市場，更為關鍵！

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李明哲今天分享文策院下半年及未來長期計畫，他以電影《捍衛戰士：獨行俠》來舉例，「飛機要起飛，一定是在跑道滑行，推進加速、然後拉升，最後才會在空中飛行」，目前台灣文化產業還在起步、滑行階段，開始有國發基金等投入，2023至2025年需要不中斷的投入資源、燃料要充足，才會有2026年之後的飛升期，他強調，「一定要投入足夠資源，才會有產值起飛。」

文策院未來將著重在資本的力量，包括投資、融資、補助、贊助，再加上科技力量，如新型態內容、跨域創新、技術迭代。

他說，展望文策院未來3大重點方向，包括「完善產業資金生態系」、「持續推動產業化」，以及「全球市場拓產及產銷並重」，尤其台灣在產製端投入很多資源，但銷售端未能跟上，產銷應平衡發展。

他指出，去年國發基金投資文化內容創意產業創歷年新高，今年預估再突破高峰，上半年總投資額到達6.7億，並捲動民間資金達3.4億。

文策院希望瞄準早期階段的案件，幫助創作者或公司走出創業的「死亡之谷」，將持續協助創作者撰寫前期商業計畫、建立完整配套機制，孵育更具市場化的作品，讓股權、影視專案等在每個階段都有資金來源，非以補助概念，而是用投資概念，先靠國家出錢投資，再帶動民間投資，一起把餅做大。

3大目標中，最重要的是全球市場拓展。去年《魷魚遊戲》爆紅時，許多評論表示，「台灣為何拍不出《魷魚遊戲》？」李明哲說，應該要問的是「為何Netflix當時是找韓國拍，而非選擇台灣？」台灣應跳脫既有思維，不再抱持製作出好的內容，以外銷國際，而是要在前期製作就與國際合作，因此，提升國際影視產業的能見度，至關重要。

他說，今年邁向第3年、預計於11月舉辦的TCCF（台灣創意內容大會），明確定位為「To B」的國際展會，目標是幫業者做生意，而非向大眾展示內容，並主打「台灣是亞洲最佳的合作夥伴」，廣邀全球影視內容等產業買主來台，爭取更多國際合作機會。

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