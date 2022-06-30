兒子暴打格鬥選手　導演陳翠梅考察泰國拳館嚇壞

馬來西亞新浪潮導演陳翠梅睽違10年推出新作《野蠻人入侵》，昨（29）晚於台北電影節舉行台灣首映，導演兼女主角陳翠梅與演員張子夫、黃之豫出席線上記者會，陳翠梅在片中自導自演，飾演一位原以為要演出文藝片，卻發現要演出武打片的電影明星，她為此接受泰拳、巴西柔術、菲律賓短棍等鍛鍊大展身手，陳翠梅接受訪問時笑說：「訓練過程遇到很多奇奇怪怪的人，都啟發我寫進劇本，成為各種角色的靈感，希望台灣觀眾看了會喜歡。」
陳翠梅在《野蠻人入侵》不僅身兼導演及編劇，還身兼女主角挑戰武打戲，她在拍攝前接受數月武術訓練，甚至遠赴菲律賓學習短棍武術，拍攝現場幾乎不用替身，她說自己曾在彩排時往後倒一屁股坐在地上，導致脊椎些微挫傷，幸好後續復原良好，並未影響拍攝。片名《野蠻人入侵》的「野蠻」一詞是兒子給她的靈感，陳翠梅分享說：「去泰國考察MMA訓練場地時，我把才2歲的兒子一起帶去，沒想到兒子在現場大吵大鬧，還打了MMA的選手，把我嚇死了。」並表示拍攝過程中也同時在找尋自我，她提及自己對武打一直都很有興趣，儘管電影已經完成，但她仍持續練習巴西柔術。
片中飾演「導演」的張子夫是馬來西亞著名的獨立音樂人，跟陳翠梅是多年好友的他，第一次演戲就是拍攝導演的短片，張子夫稱讚：「翠梅是個很勇敢的導演，什麼都敢玩、敢試，因為我要演導演，我也常跟翠梅邊吃飯邊討論該如何發揮。」選美比賽出身，擁有亮眼外型的黃之豫，在片中飾演張子夫的助理「小余」，是個熱愛法國哲學的奇妙女孩，黃之豫回憶：「在做演員功課時，常收到陳翠梅導演寄來的Email，一打開全是密密麻麻的哲學文章，要我閱讀吸收。」沒想到導演現場回應，其實自己也看不懂那些文章，讓黃之豫笑說：「我那陣子有點走火入魔，跟人聊天都在講哲學，家人還以為我傻了。」
三人雖無法親自來台宣傳新片，但都對台灣有很深的情感，陳翠梅的父親是金門人，她至今仍常回金門跟台灣探親，並透露：「有一兩個還沒完成的劇本，故事跟金門有關。」張子夫則說，因為父親以前跟台灣有生意往來，小時候每年冬天都會去高雄度假，前幾年受邀到高雄拍攝應亮導演的《自由行》時再次重遊，感受到台灣人依舊熱情，電影工業也比馬來西亞強盛，他當場許願：「很喜歡台灣男演員鄭人碩，他的每部片我都看過，希望未來可以合作。」黃之豫也表示曾來台發展，可惜沒遇到合適角色，很期待能有機會到台灣拍片。《野蠻人入侵》於台北電影節台灣首映後，也將在7月15日正式在台上映。