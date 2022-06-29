完美無須定義！全球第一位唐氏症虛擬網紅「Kami」誕生
隨著科技發達，「元宇宙」、「虛擬實境」相關詞彙從科技界圈子跳脫至媒體版面，碰上疫情肆虐的世代下娛樂產業的求新求變，從虛擬世界誕生的網紅明星正好順勢起飛成為時下熱門的偶像，國際唐氏症組織與新加坡廣告代理商日前也宣布創造全球首位唐氏症虛擬網紅「Kami」，目的在網路世界打造更具多元性、包容性的形象。
新加坡廣告創意代理商「Forsman & Bodenfors」日前與虛擬偶像代理商「The Diigitals」、國際唐氏症組織（Down Syndrome International）推出了全球第一個患有唐氏症的虛擬女性網紅「Kami」，其形象採用的是全球100多名年輕女孩的長相所結合，她們來自世界各個角落，有著不同膚色和語言，唯一相同點就是她們都是患有唐氏症的女孩。
透過國際唐氏症組織這些年輕志工提供的面容、手勢、聲音、肢體動作等元素，經過AI數據比對和創建合成，虛擬網紅「Kami」宛如飛天小女警般在實驗室中誕生，其名是「Kamilah」的縮寫，背後代表的意思是「完美」，國際唐氏症組織表示，Kami象徵的是唐氏症不是缺陷，也不是錯誤，生下來並不需要被「修復」；比起同情，她們更需要平等的被尊重與接納。
目前Kami的任務是希望能藉由和各種社群讓Kami能夠被更多人知道，期出道作品就是擔任國際唐氏症組織的形象大使，與此同時也向全球品牌發出了合作邀約，未來也可能推出NFT或與其他虛擬網紅連動，展現更多可能性。
Forsman & Bodenfors Singapore 也表示，如今網路世界裡充滿「完美」的虛擬偶像，著手創建Kami代表的是在網路空間中重構人們認知唐氏症的方式，打造患有唐氏症的虛擬網紅代表的是讓人們無法忽視生活中每一個「Kami」。