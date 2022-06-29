昔日光環不再！昔揚言買台積電　中國紫光現面臨債權清償

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在清償方案方面，紫光集團提出3種方案供債權人選擇，包括「現金、股票和3年留債清償」、「現金、股票和5年留債清償」及「現金加上8年留債清償」3種方案，債權人可選任一種方式清償債務。
報導提及，若一切順利，這3種針對普通債權人的清償方案最終可望完成95%至100%清償。
紫光集團成立於1993年，前身是清華大學科技開發總公司，2004年改制重組，目前控股股東為清華控股有限公司。紫光集團董事長於2010年接手紫光集團，並在2013年砸下17.8億美元收購展訊通信，隔年再以9.1億美元收中國IC設計廠銳迪科，當年在兩岸半導體業界掀起旋風。趙偉國還曾在2015年來台，還揚言要買下台積電、合併聯發科。
紫光集團經過多年發展，紫光集團形成以晶片和雲網兩大業務為主，能源、金融、教育等業務為輔的多元化業務格局，曾是中國半導體新星，更被視為是中國「半導體國家隊」但該集團近年來卻未立足研發，而是以「國家隊」的姿態大舉砸錢收購組建產業。
截至2020年6月，紫光集團總負債規模達2029.38億人民幣 (約台幣8670億元)，巨額負債帶來沉重資金壓力。去年7月9日，紫光集團發布公告稱，集團債權人徽商銀行股份有限公司以集團資產不足以清償全部債務且明顯缺乏清償能力為由，向北京一中院申請對紫光集團進行破產重整。
今年1月17日，北京一中院向紫光集團送達《民事裁定書》，裁定批准紫光集團有限公司等七家企業實質合併重整計劃，並終止紫光集團有限公司的重整程序。紫光集團重整正式進入實施階段。
中媒指出，造成巨額負債的主因是過度併購，加上債務槓桿過高所致。根據統計，紫光集團在203年至2021年間，發起將近60起併購案，投入資金超過千億人民幣，動用大量資產收購。但因為半導體產業投資回報週期長，一旦獲利難以支應公司資金需求，便只能依靠發債度日，長此形成惡性循環，因而出現無力償債的窘境。