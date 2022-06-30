巷仔內／無人機打不對稱戰爭　國軍準備好了嗎？

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由於無人機入門的門檻低，成為近期戰場上新興武器，從亞塞拜然與亞美尼亞的納卡衝突、葉門內戰、俄烏戰爭，都可以看到無人機於戰場上。俄羅斯入侵烏克蘭，烏克蘭守軍以標槍反裝甲飛彈、刺針防空飛彈與無人機阻礙俄軍入侵，美國拜登政府獲得啟發也鼓勵台灣軍購應改買有助擊退中國海上入侵的不對稱作戰武器。我國同樣有對美採購標槍與刺針飛彈，同時也有無人機製造能力，但兵家必爭的無人機發展速度仍嫌緩慢。
騰雲二型無人機完成繞飛空域10小時飛行測試，象徵已逐步具備海上長程飛行的能力，未來可思考進一步研發成為攻擊型無人機。美國售台4架MQ-9B海上衛士無人機，卻未出售攻擊性武器裝備，因此儘管滯空時間比國產無人機長，但無法發揮「查打一體」功效。在美方顧慮下，不可能讓國產無人機掛載AGM-114地獄火（Hellfire）飛彈，由於過去雄風二型曾在A-3攻擊機與IDF經國號戰機完成試射，未來可嘗試整合雄風二型反艦飛彈與萬劍彈等武器，不只作為岸置反艦飛彈的耳目，更能強化國軍制海反艦能力。
最重要的是國軍應加強無人機抗擾能力，在俄烏戰爭中，俄羅斯無人機表現不如預期，研判是西方國家協助干擾，在兩岸開戰時，無人機不只要面對共軍攻擊火力，面對無人機干擾器恐怕逃不掉，讓無人機失去GPS與控制訊號，導致無人機失控墜毀，因此研發單位中科院不得尋找因應之道。