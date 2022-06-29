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黑白貓貼心幫顧嬰兒！真相曝光　奴感嘆：是我想太多

▲越南一名飼主看見自家貓咪在蚊帳外看著寶寶，以為牠正在幫忙顧小孩。（圖／FB帳號Mai Nguyen）
▲越南一名飼主看見自家貓咪在蚊帳外看著寶寶，以為牠正在幫忙顧小孩。（圖／FB帳號Mai Nguyen）

編輯中心/綜合報導

2022-06-29 20:57:32

原來是一場美麗的誤會啊！我們會習慣從別人的行為舉止去猜測對方的心思，甚至也會用在毛小孩身上，但知道真相後，才知道這往往其實是我們自己的「腦補」。國外就有一名飼主這天看見貓咪在蚊帳外看著自己的孩子，以為牠正在貼心地幫忙照顧，殊不知得知背後真相後直接哭笑不得！

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▲為了避免嬰兒被蚊蟲咬，飼主特地買了一個蚊帳，讓寶寶在裡面睡覺，這時黑白貓就在一旁「看顧」，讓奴才感到非常感動。（圖／FB帳號Mai Nguyen）
▲為了避免嬰兒被蚊蟲咬，飼主特地買了一個蚊帳，讓寶寶在裡面睡覺，這時黑白貓就在一旁「看顧」，讓奴才感到非常感動。（圖／FB帳號Mai Nguyen）
越南有一名飼主Mai Nguyen家裡養了一隻黑白貓，平時將牠當成自己孩子在寵愛，主子的生活過得相當無憂無慮，自從奴才生了寶寶以後，理所當然必須分擔一些注意力在嬰兒身上，貓咪看起來也並無任何差異。不過日前奴才因為擔心夏天蚊蟲多、寶寶會被叮咬，因此買了一個蚊帳給小嬰兒使用，旁邊還放著一台電風扇吹著涼風，幫助嬰兒睡得香甜。而就在寶寶熟睡的時候，奴才目睹主子一直站在蚊帳外面看，當下覺得超級感動，原來貓咪會幫忙顧小孩是真的！

▲寶寶睡醒之後，飼主就將他抱到蚊帳外面，讓他與貓咪一起玩。（圖／FB帳號Mai Nguyen）
▲寶寶睡醒之後，飼主就將他抱到蚊帳外面，讓他與貓咪一起玩。（圖／FB帳號Mai Nguyen）
然而當寶寶睡醒後，奴才將寶寶移到蚊帳外面時，黑白貓卻非常迅速地鑽進蚊帳裡躺下，而且頭還饋在小枕頭上，用完全標準的姿勢在裡頭呼呼大睡，這時奴才才驚覺，原來剛剛自己「腦補」貓咪貼心看雇顧小孩都是錯覺一場，其實牠只是在等著要體驗「搭帳棚」的舒適感啊！

▲貓：你睡醒了喔？那就……（圖／FB帳號Mai Nguyen）
▲貓：你睡醒了喔？那就……（圖／FB帳號Mai Nguyen）
▲貓咪竟然馬上躺在蚊帳內呼呼大睡，原來剛剛不是在幫忙看嬰兒，而是在等著要進去體驗啊！（圖／FB帳號Mai Nguyen）
▲貓咪竟然馬上躺在蚊帳內呼呼大睡，原來剛剛不是在幫忙看嬰兒，而是在等著要進去體驗啊！（圖／FB帳號Mai Nguyen）
▲貓：這裡真蘇湖啊！（圖／FB帳號Mai Nguyen）
▲貓：這裡真蘇湖啊！（圖／FB帳號Mai Nguyen）
照片被分享到臉書帳號@CutestPetInTheWorld之後，網友看了都忍不住笑說：「我家的貓也愛躺在嬰兒床裡」、「一樣都是小孩，沒毛病啊」、「這個嬰兒有點毛」、「貓：小孩有的，朕全都要」、「牠在測試裡面夠不夠舒服啦」、「把感動的眼淚還來」。（編輯：陳珮瑜）


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