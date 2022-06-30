LINE FRIENDS周邊商品快閃優惠！只有今天：3折買熊大
喜歡熊大、兔兔等LINE的超人氣周邊的民眾，真的要把握這波掃瘋狂掃貨了！鮮少有大規模促銷的LINE FRIENDS，繼十週年慶之後首次推出6/30限定24小時的品牌日活動，不分新舊商最低下殺3折。包含旗下的原創人氣IP「BROWN & FRIENDS」以及與國際巨星BTS共同創作引領潮流的「BT21」等，都能用更便宜的價格入手。
LINE FRIENDS自2021年在LINE禮物上開館之後，六月底迎來品牌週年慶，宣布自6月30日零點起，在LINE禮物上的LINE FRIENDS品牌館商品全面下殺，最低到3折，最高8折，LINE POINTS更是從5%到20%，等於再加碼一波！
LINE禮物LINE FRIENDS品牌館折扣商品
- 音樂禮物熊大，原價1280元，特價1024元
- HIBROW露營椅，原價3680元，特價1840元
- HIBROW保冷袋，原價3680元，特價1840元
- 熊大三用風扇，原價1290元，特價903元
- 桌上型收納櫃，原價1090元，特價763元
- BT21慶祝玩偶，原價750元，特價375元
- 虎虎生風禮盒，原價1080元，特價317元
- 13吋電腦肩背包，原價1800元，特價540元
- 鯊魚熊大玩偶，原價1200元，特價360元