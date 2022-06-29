管收72名欠稅大戶　追回逾1.8億元

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此外，自2016年1月4日起，全國13分署也陸續加入「公務機關信用卡繳費平台」，提供臨櫃信用卡繳納案款的服務，並自2018年1月起陸續啟用Apple Pay、Samsung Pay、Google Pay（Andriod Pay）、Taiwan Pay等行動支付服務。
截至今年第1季為止，累計刷卡筆數5萬4070筆，刷卡金額14億3675萬9953元，其中繳納拍賣價金部分，累計刷卡金額達5102萬972元。
另自2020年11月1日起，由屏東分署試辦「虛擬帳號」繳款服務，藉由寄送印有虛擬繳款帳號之傳繳通知書，民眾於繳款期限內可至四大超商繳納案款，也可使用ATM、語音、網路銀行轉帳等繳費服務，預計今年8月間擴及全國。
法務部統計，近5年（2017至2021）間，滯欠金額未滿5000元者約佔93％，而此類小額案件，藉由多元繳納服務逐步完善後，去年透過多元繳納管道繳納的金額達2.2億元，其中以便利商店94.4％最多。罰鍰案中，又以違反道路交通管理處罰條例最多，占83.3％，其次其次為違反公路法占9.8％，再者則為違反強制汽車責任保險法，占2.9％，合計占全部行政罰鍰案件達96％。