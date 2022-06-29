COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

管收72名欠稅大戶　追回逾1.8億元

▲圖為法務部外觀。（圖／NOWnews資料照）
▲圖為法務部外觀。（圖／NOWnews資料照）

記者潘千詩／台北報導

2022-06-29 21:18:142022-06-29 21:19:53

專為國家討債的法務部行政執行署，今（29）日公布最新追討欠稅結果，據統計，自2020年至今年5月底止，全國13分署追討欠稅大戶，實施暫予留置及拘提共152人，所清償或分期繳納金額累計高達1億1644萬餘元，另管收72人次，追回1億8998萬餘元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
行政執行署表示，為方便民眾繳費，自去（2021）年10月20日起，提高4大超商繳款限額至3萬元，據統計，自2008年6月至今年5月止，總繳納件數達944萬5487件，金額達560億3538萬712元。

此外，自2016年1月4日起，全國13分署也陸續加入「公務機關信用卡繳費平台」，提供臨櫃信用卡繳納案款的服務，並自2018年1月起陸續啟用Apple Pay、Samsung Pay、Google Pay（Andriod Pay）、Taiwan Pay等行動支付服務。

截至今年第1季為止，累計刷卡筆數5萬4070筆，刷卡金額14億3675萬9953元，其中繳納拍賣價金部分，累計刷卡金額達5102萬972元。

另自2020年11月1日起，由屏東分署試辦「虛擬帳號」繳款服務，藉由寄送印有虛擬繳款帳號之傳繳通知書，民眾於繳款期限內可至四大超商繳納案款，也可使用ATM、語音、網路銀行轉帳等繳費服務，預計今年8月間擴及全國。

法務部統計，近5年（2017至2021）間，滯欠金額未滿5000元者約佔93％，而此類小額案件，藉由多元繳納服務逐步完善後，去年透過多元繳納管道繳納的金額達2.2億元，其中以便利商店94.4％最多。罰鍰案中，又以違反道路交通管理處罰條例最多，占83.3％，其次其次為違反公路法占9.8％，再者則為違反強制汽車責任保險法，占2.9％，合計占全部行政罰鍰案件達96％。

行政執行署拍賣不動產、股票、泰達幣　國庫進帳3億

未滿14歲遭追討健保費　行政執行署協調解決

慶富獵雷艦詐貸63億　陳慶男重判25年定讞

3度邀桃園失智人瑞當國民法官　司法院：模擬找問題階段

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

繼續作答
即時
推薦閱讀