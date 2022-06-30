前進東南亞！專訪新南向華商論壇主辦人陳尚懋教授

帶著親切微笑的陳尚懋教授，目前任職於佛光大學公共事務學系，他長期關注東南亞議題，特別專精於泰國研究領域，同時經營「一路向南」的社群帳號和podcast頻道，分享東南亞新知。活躍於東南亞學術圈的他，近期剛辦完「疫情下東南亞華台商發展論壇」和「台灣新南向表演藝術工作坊」，接受《NOWnews今日新聞》與《四方報》記者專訪時，暢談疫情下的東南亞政經情勢。
「其實目前東南亞各個公司缺乏的是中階管理人才，很多台商在十幾年前就已經前往東南亞佈局了。然而蠻多主管階級的人才是不足的，因為需要有東南亞的語言能力和溝通技巧，因此過去中階管理人才在過往都會找中國籍人士，直到近幾年台灣政府大力培植多語種人才，未來職涯發展還蠻多元的。」陳尚懋教授指出，現在去東南亞工作的門檻低很多。和過去以製造業工廠為主的產業模式不同，不少年輕年輕人搶搭東南亞熱潮，前往當地賣珍珠奶茶、台灣美食或微型創業，前往東南亞工作的台灣人越來越多，型態也更加多元。
不過陳尚懋教授也提醒年輕人到了東南亞人生地不熟，要特別小心詐騙，例如柬埔寨詐騙集團就擅長以話術誆騙華人去當地，結果被綁架要求贖金，甚至發生被迫賣血或賣器官的情況，這些求職陷阱要多加留意。
但東南亞外派的工作這麼多，給何防範被騙？陳尚懋給出三大建議。首先，想求職的台灣人一定要先了解當地國的政治和經濟文化；第二、至少要會當地語言或英文，如果語言完全不通，非常容易受到詐騙；最後則是求學期間就先到東南亞當地實習，因為許多突發性狀況，如果先前沒有經驗，很有可能無法理解或是反應不過來。
對此，陳尚懋在課程設計上，特別為學生爭取到赴東南亞實習機會，讓學生在學校及老師的協助下，能夠安心地深入當地，並且評估自己的狀態是否合適。「佛光大學歷年會送一百多位學生前往東南亞各國實習，其中就有學生發生水土不服的狀況，即便前往醫院就醫也難以找出生病的原因，這些學生只好放棄工作的計畫，但其實在求學期間就已經得知的話，會減少很多時間和金錢成本。」