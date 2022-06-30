東南亞學生赴台人數增　多語能力、文化背景成台企新寵

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為了推動台灣與東南亞的交流，陳尚懋和泰國正大集團合作舉辦「東南亞學術交流論壇」，推動雙邊合作。正大集團是泰國最大的商業集團，由傳奇富豪謝氏家族所有，「第一場有泰國正大集團，現在雖然掛在泰國正大管理學院下面，但是它其實就是台灣的卜蜂集團。正大集團這次來談得大概就是零售業，泰國的7-11是他們的，因此他們有提到在疫情之下怎麼去做些商業策略的調整，相當精彩。」論壇邀請到泰國正大管理學院校長辦公室兩位執行總監梁秉群、鍾福安進行分享，探討泰國台商的契機，以及Covid-19疫情對泰國政治與商業環境的影響。
除了正經八百的學術論壇之外，這場活動也邀請到耘夢劇團帶領泰國學校師生進行肢體和表情課程，並且加入舞台劇的元素，活潑的活動設計吸引700多名師生報名參加，完全超乎陳尚懋的預期。「泰國師生們十分可愛，當工作坊結束時，我們希望師生們回傳參與線上工作坊的照片作為留念，沒想到許多師生不是截圖自拍照，而是請別人用其他手機拍下自己跟螢幕的照片，超級有創意。」
陳尚懋認為，泰國學生個性大方又有創意，非常敢表達自己的想法。未來如果能透過實際的交流和教學，讓台灣和東南亞的互動更頻繁，雙方彼此相互了解、相互回應，對於台灣推動新南向是一大助力。