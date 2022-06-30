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東南亞學生赴台人數增　多語能力、文化背景成台企新寵

▲活動邀請到耘夢劇團帶領泰國學校師生進行肢體和表情課程，吸引700多名師生報名參加。（圖／陳尚懋教授提供）
▲活動邀請到耘夢劇團帶領泰國學校師生進行肢體和表情課程，吸引700多名師生報名參加。（圖／陳尚懋教授提供）

記者賴正琳/綜合報導

2022-06-30 09:05:00

隨著東南亞國家疫情逐漸穩定，外籍學生來台人數持續增加，任職於佛光大學公共事務學系的陳尚懋教授定期舉辦東南亞學術論壇，對於東南亞學生來台求學樂見其成，並在訪談中提出自己對於台灣與東南亞學術交流的看法。

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陳尚懋教授表示，過去來台求學的東南亞學生受到法規和政府條件等限制，畢業後很難留下來工作，隨著新南向政策的推廣，目前東南亞學生的工作機會增多，間接促使學生選擇來台灣念書的意願，「對東南亞學生來台灣的人數增多這件事，我是樂見其成，我認為這可以減少台灣少子化引發的社會問題，同時能彌補台灣日益缺少的勞動人才，對社會來說是不錯的發展。」根據教育部統計，2014年東協十國僑外生有1萬6千多人，目前已超過3萬人，成長幅度高達八成五，東南亞學生普遍會中、英文，再加上母國語言，多語優勢也成為台灣企業積極招手的對象。

▲陳尚懋教授定期舉辦東南亞學術論壇，對於東南亞學生來台求學樂見其成。（圖／陳尚懋教授提供）
▲陳尚懋教授定期舉辦東南亞學術論壇，對於東南亞學生來台求學樂見其成。（圖／陳尚懋教授提供）
 為了推動台灣與東南亞的交流，陳尚懋和泰國正大集團合作舉辦「東南亞學術交流論壇」，推動雙邊合作。正大集團是泰國最大的商業集團，由傳奇富豪謝氏家族所有，「第一場有泰國正大集團，現在雖然掛在泰國正大管理學院下面，但是它其實就是台灣的卜蜂集團。正大集團這次來談得大概就是零售業，泰國的7-11是他們的，因此他們有提到在疫情之下怎麼去做些商業策略的調整，相當精彩。」論壇邀請到泰國正大管理學院校長辦公室兩位執行總監梁秉群、鍾福安進行分享，探討泰國台商的契機，以及Covid-19疫情對泰國政治與商業環境的影響。

除了正經八百的學術論壇之外，這場活動也邀請到耘夢劇團帶領泰國學校師生進行肢體和表情課程，並且加入舞台劇的元素，活潑的活動設計吸引700多名師生報名參加，完全超乎陳尚懋的預期。「泰國師生們十分可愛，當工作坊結束時，我們希望師生們回傳參與線上工作坊的照片作為留念，沒想到許多師生不是截圖自拍照，而是請別人用其他手機拍下自己跟螢幕的照片，超級有創意。」

陳尚懋認為，泰國學生個性大方又有創意，非常敢表達自己的想法。未來如果能透過實際的交流和教學，讓台灣和東南亞的互動更頻繁，雙方彼此相互了解、相互回應，對於台灣推動新南向是一大助力。


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