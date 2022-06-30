泰國積極推動觀光復甦　台灣應加快腳步重啟國門

近期東南亞各國陸續解除邊境管制，推出入境免隔離政策，希望在全球觀光市場復甦之際搶得先機。其中，最積極的就是泰國，不僅放寬世界各地旅客入境要求，從6月24日起進一步解除口罩禁令，讓遊客在泰國可以亳無壓力輕鬆玩。
對此，熟捻泰國政經趨勢的陳尚懋教授表示，觀光業佔泰國GPD約20％，是泰國最重要的產業，疫情前赴泰的外籍遊客突破4000萬人次，疫情爆發後減少99%的觀光客，重創泰國經濟。經過了兩年多的時間，疫情好不容易趨緩，泰國政府磨刀霍霍，為的就是要達到2024年，觀光產值3兆泰銖目標。泰國旅遊局長育他薩宣示，政府的目標是2022年讓50%旅客重返泰國，2023年則希望吸引80%旅客回流。
泰國目前的入境政策走在其他國家前面，為了向國際旅客招手，「已完整接種疫苗的旅客」只需要提供4種資料即可免隔離直接入境自由行，而「未接種／未完全接種疫苗的旅客」則是需要提供3種資料加上旅行前72小時陰性證明，入境檢查完畢也可免隔離自由行。除此之外，娛樂場所營業時間確認延長至凌晨2時；而除了部份高風險場所，所有場館都不必再實施體溫檢測。國際航空運輸協會(IATA)預測，2022年前往泰國外籍旅客有望超過1000萬人次，數據顯示，目前赴泰遊客人次印度遊客最多，其次是馬來西亞、英國、新加坡和美國。
相較於泰國積極開放邊境，振興觀光產業，陳尚懋教授語重心長地呼籲台灣政府，「看台灣能否趕緊開放邊境，讓民間進行交流，畢竟2年的疫情下來，台灣和東南亞的交流逐漸變少，我認為民間的交流才是真正能幫助雙方國家人民認知彼此文化的重要環節。」