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笑聲圈粉！長腿女神直播全年無休　暴紅海撈5千萬

▲新新擁有女神外貌，每天固定在下午和晚上直播6到8小時。（圖／浪LIVE提供）
▲新新擁有女神外貌，每天固定在下午和晚上直播6到8小時。（圖／浪LIVE提供）

記者江芷稜/綜合報導

2022-06-30 01:00:00

直播平台浪LIVE日前宣布直播主小辣椒達成一億收入，成為「台灣第一」，而向來以才藝內容為主打的浪LIVE還有許多才華洋溢的直播主正在億萬之路上前進！長腿女神新新以招牌爽朗笑聲和隨時更新的流行話題圈粉；吉他才女兔兔用清新彈唱療癒粉絲；征戰各大歌唱節目的唱將歌手杜忻恬則憑超強唱功吸客。

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▲新新開播前還會花時間看新聞、刷影片、抖音，收集流行有梗的話題做功課。（圖／浪LIVE提供）
▲新新開播前還會花時間看新聞、刷影片、抖音，收集流行有梗的話題做功課。（圖／浪LIVE提供）
已播出近五、六千萬收入佳績的人氣三姝不約而同表示致勝秘訣就是「每天堅持認真播」，全年無休，每天直播3、4小時以上維持能見度，還會記下忠實粉絲的喜好和近況。下播後，新新靠和朋友聊天、看開心東西抒壓調整心境，兔兔和杜忻恬則都因為長時間戴耳機播放音樂致使聽力受影響，可見直播主演出時雖光鮮亮麗，背後亦有許多不為人知的辛苦。

長腿女神新新外貌搭反差魔性笑聲 每日收集有梗話題 把歡樂帶給大家。原本從事廣告業的新新，5年前轉換跑道全職投入直播。擁有模特兒長腿、女神外貌的她，卻有反差的魔性招牌爽朗笑聲，搭配她輕鬆搞笑的聊天方式，令粉絲欲罷不能。新新說剛開始直播時也曾度過一段沒什麼觀眾的時間，但她依然堅持有時間就開播，以增加能見度，還常常從半夜一路播到早上。

▲長腿女神新新以招牌爽朗笑聲和隨時更新的流行話題圈粉。（圖／浪LIVE提供）
▲長腿女神新新以招牌爽朗笑聲和隨時更新的流行話題圈粉。（圖／浪LIVE提供）
直到現在她仍然每天固定在下午和晚上直播兩場，共6到8小時，幾乎不休假，開播前新新還會花時間看看新聞、刷刷影片、抖音，收集流行有梗的話題做功課。強調在高壓競爭的直播圈工作調整好心態很重要，新新在有負能量時會找朋友聊聊、看些開心東西抒壓調適，保持每天愉悅地展開工作，完成把歡樂帶給大家的使命。

吉他才女兔兔每日練彈新歌 重要節日精心扮裝 粉絲自製應援影片超感動。雖然本身是學平面設計，但因為從小就開始彈吉他，相當擅長彈唱表演的兔兔一畢業就毅然而然當起全職直播主。私底下話不太多，兔兔坦言直播時要不停講話是最大的挑戰。於是她認真觀摩別人的聊天方式，花了一年的時間調整，到現在已能隨時分享生活大小事，和粉絲像朋友般開玩笑鬥嘴。擁有不少準時來聽歌的死忠聽眾，兔兔每天都會花時間練彈新歌，遇到重要節日時還會穿上古裝或精心準備的服裝應景。

▲兔兔擅長吉他彈唱，擁有不少準時來聽歌的死忠聽眾。（圖／浪LIVE提供）
▲兔兔擅長吉他彈唱，擁有不少準時來聽歌的死忠聽眾。（圖／浪LIVE提供）
▲兔兔每天都會花時間練彈新歌，遇到重要節日時還會穿上古裝或精心準備的服裝應景。（圖／浪LIVE提供）
▲兔兔每天都會花時間練彈新歌，遇到重要節日時還會穿上古裝或精心準備的服裝應景。（圖／浪LIVE提供）
兔兔說自己的粉絲會在和「要愛兔兔」諧音的12月22號這天製作應援影片、準備驚喜禮物給她，讓她感動到不行。被問到直播工作的辛苦，兔兔笑說可能因為長期耳機音量開太大，自己常被朋友說有點「耳背」，此外每個月至少一次的燒聲也已是家常便飯。不過即使如此她仍然盡力每天都開播，不讓粉絲失望。

實力派歌手杜忻恬卯起來唱 媽媽神助攻逼開播 粉絲笑虧聽三個月的歌才敢搭話。征戰各大歌唱選秀、綜藝節目，曾問鼎金曲獎最佳台語女歌手的杜忻恬，除了忙碌的通告、演出工作，竟也堅持每天上線直播！開播剛滿五周年，已是浪LIVE超人氣直播主的她表示，因為歌唱類型節目越來越少，想嘗試開拓其它展現歌聲的管道，標榜才藝直播的浪LIVE就成了首選。

▲實力派歌手杜忻恬在浪LIVE已經擁有一票靜靜聽歌捧場的粉絲。（圖／浪LIVE提供）
▲實力派歌手杜忻恬在浪LIVE已經擁有一票靜靜聽歌捧場的粉絲。（圖／浪LIVE提供）
▲杜忻恬除了忙碌的通告、演出工作，她也堅持每天上線直播。（圖／浪LIVE提供）
▲杜忻恬除了忙碌的通告、演出工作，她也堅持每天上線直播。（圖／浪LIVE提供）
然而最初杜忻恬仍抱持觀望態度，反倒是某天媽媽神助攻問：「幹嘛猶豫那麼久？今天就播啊！」讓她在完全沒準備硬體設備的狀況下，以三小時清唱完成了直播處女秀。杜忻恬說自己是慢熱型的人，剛開始就是不發一語卯起來唱，讓粉絲笑虧自己足足聽了三個月的歌才敢跟她搭話。現在杜忻恬已經擁有一票靜靜聽歌捧場的粉絲，最愛聽她大飆高音，不過她也早就掌握演出間穿插互動的訣竅，還會特別記得重要粉絲喜歡聽哪些歌，一人hold住全場早已是小菜一碟！

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