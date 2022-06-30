敘利亞承認烏東2州獨立！澤倫斯基宣布斷交

敘利亞週三表示，將承認烏克蘭東部的盧甘斯克（Lugansk People's Republic）和頓內茨克（Donetsk People's Republic），2個分離主義地區的「獨立和主權」，並與其建立外交關係，是繼俄羅斯之後，另一個承認烏東2地區獨立的國家。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）因此宣布與敘利亞斷交。
綜合《美聯社》等外媒報導，敘利亞外交部的有關聲明，是在阿薩德總統（Bashar Assad）於大馬士革會見來自烏東2地區的聯合代表團後發布的。俄羅斯身為敘利亞的強大盟友，在敘利亞衝突中，幫助阿薩德政權扭轉頹勢並鞏固權力。
敘利亞方面暫時未提到更多細節，只說已與盧甘斯克和頓內茨克進行接觸，以加強建立包含外交在內的關係。
俄軍在2個月前轉變戰略目標，從對烏克蘭首都基輔的攻擊，轉為佔領整個頓巴斯地區（Donbas）。自2014年克里米亞危機後，莫斯科支持的分離主義分子便一直在頓巴斯，與烏克蘭政府軍作戰；本月稍早俄國宣稱已控制頓巴斯絕大部分的地區，使克里姆林宮更接近完全佔領東部煤礦和工業中心的目標。
在大馬士革當局，承認烏克蘭2個分離主義共和國的獨立後，澤倫斯基便在社群平台「Telegram」上發表影片，宣布與敘利亞斷絕關係，並聲稱對敘利亞的制裁壓力將會更大。