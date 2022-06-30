芙蓉颱風估今生成！另有熱帶擾動發展中 雙颱對台影響曝
中央氣象局表示，今（30）日水氣仍多，迎風面的東半部及恆春半島整天不定時有短暫陣雨或雷雨出現，其中東南部及恆春半島容易出現較大雨勢，此外受到海陸風作用，夜晚至上午間西半部沿海地區亦有零星短暫陣雨，其他地區仍以午後雷陣雨為主，且雨勢較大，容易伴隨雷擊及強陣風，外出建議攜帶雨具備用；氣溫方面，夜晚清晨各地低溫為25至27度，而白天高溫預估為32至34度，其中大台北、桃園、宜蘭及屏東近山區或河谷有局部36度以上高溫發生的機率，外出請做好防曬並多補充水分。
至於颱風芙蓉的最新動態，估計有可能在今天生成颱風，雖然持續發展，但主要方向是往廣東、海南一帶前進，短期之內對台灣並無影響；另外在菲律賓東邊也有個低壓在發展，不過未來的前途還需要一段時間觀察。從今天到週末，整個大低壓區的位置會往北移動，讓台灣附近的水氣變多，天氣也比較不穩定一些。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文表示，最新中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，「芙蓉」今將形成，朝廣東前進。最新歐洲(ECMWF)及美國(GEFS)系集模式皆顯示，菲律賓東方「熱帶擾動」發展中；朝琉球海面前進。台灣受到直接侵襲的機率雖低，且以兩者間的距離，並不致有「藤原效應」(雙颱效應)，但彼此間水氣輻合的作用，對台灣天氣具關鍵性影響，將帶來4、5天很不穩定的天氣。
最新歐洲模式模擬顯示，今日「太平洋高壓」北抬，東側水氣增多，東半部偶有局部短暫陣雨；西半部晴午後多雲，高溫仍在35、36度左右，應注意防曬、防中暑；午後新竹以南山區及部分平地有雷雨發生的機率，仍有較大雨勢，應注意。各地氣溫：北部23至35度，中部22至36度，南部23至35度，東部22至34度。
吳德榮指出，明日至下週一台灣在「芙蓉」及另一「熱帶擾動」(熱帶低壓或颱風)之間，受到直接侵襲的機率雖低，但各地雲量增多，偶有局部短暫降雨，水氣輻合的作用，更帶來不穩定的大氣，期間迎風面的南台灣以及中部以北的午後，皆有明顯降雨的機率；下週二、三西南風迎風面有較大雨勢。模式持續調整中，應密切注意最新資料。（編輯：倪浩軒）