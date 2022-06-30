北約正式邀芬蘭瑞典加入 蒲亭：請便、但別搞軍事設施
在土耳其與芬蘭、瑞典達成3邊協議，掃除芬瑞2國加入北大西洋公約組織（NATO）的最後障礙後，北約成員國已於29日的峰會上，正式邀請芬蘭和瑞典加入。對此俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）表示，不會因此感到困擾，但也警告將對任何威脅做出對等回應。
綜合《路透社》、美國《有線電視新聞網》等外媒報導，蒲亭週三在土庫曼的記者會上表示，瑞典和芬蘭加入北約沒有什麼能困擾俄羅斯的，如果它們想加入，那請自便，不過雙方都須清楚而準確地理解到，在軍事和有關基礎設施部署的情況下，俄國將不得不做出對等反應，提出同樣的威脅。
蒲亭聲稱，莫斯科與赫爾辛基、斯德哥爾摩的關係，不可避免會因其北約成員的身份而惡化，如果對俄國形成威脅，局勢也勢必將更緊張。
報導指出，芬蘭與瑞典加入北約一事，意味著歐洲安全數十年來的最大轉變。
蒲亭也補充說到，俄羅斯對烏克蘭的特別軍事行動，目標不會改變，俄方的最終目的是解放整個頓巴斯地區，確保俄羅斯的安全，軍事介入行動正按計劃進行，沒有必要為此設定最後期限。
至於被指控27日空襲烏克蘭克列緬丘格（Kremenchuk）1間購物中心，造成至少18人死亡、多人受傷與失蹤一事，蒲亭則否認是俄羅斯在背後策劃，強調俄羅斯軍隊不攻擊任何民生地點，也不需要這麼做，因為俄軍完全有能力探測特定位置並進行打擊。