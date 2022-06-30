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保安大隊抓屁孩超兇！強拉下車警棍敲頭壓制　警方回應了

▲桃園保安大隊當街強勢壓制嫌犯，霸氣執法讓網友一面倒叫好。（圖／翻攝自「爆廢公社公開版」臉書）
▲桃園保安大隊當街強勢壓制嫌犯，霸氣執法讓網友一面倒叫好。（圖／翻攝自「爆廢公社公開版」臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-06-30 07:25:18

昨（29）日下午2點多，桃園保安大隊員警執行巡邏勤務時，攔查一輛形跡可疑的白色轎車，不料對方加速逃逸拒檢，過程中衝撞警車並擦撞路人機車騎士，還有闖紅燈、隨意變換車道等危險駕駛行為，最後在路口撞上停等紅燈的車輛不得不停下。員警上前強勢壓制，把車上嫌犯直接拉下車痛打。警方在車上起獲改造手槍1把、子彈6顆、三級毒品K他命等違禁品，全案將依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、妨害公務罪嫌移送檢方偵辦。

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▲桃園保安大隊當街強勢壓制嫌犯，霸氣執法讓網友一面倒叫好。（圖／翻攝自「爆廢公社公開版」臉書）
▲桃園保安大隊當街強勢壓制嫌犯，霸氣執法讓網友一面倒叫好。（圖／翻攝自「爆廢公社公開版」臉書）
桃園保安大隊當街逮人的影片被分享在「爆廢公社公開版」臉書，影片中可以看到警方將白色轎車上的嫌犯逐一拉出車外，立即用身體壓制在地，而兩位穿黑衣的男子抵抗較久，被拉出車後員警揮舞警棍狠敲了他們幾次，讓錄影的民眾驚呼「感覺好痛」、「頭流血了」等語。

不過網友一面倒支持警方強勢執法，紛紛在底下留言回覆說，「對這種人不用留情」、「抓得好，這樣才像個警察」、「超帥！力氣超大的警察」、「水啦，就是要強力執法，保大沒在跟你客氣的」、「總算看到有魄力的警察」、「好療癒的畫面」。

據了解，車上的4名嫌犯分別為36歲的王姓男駕駛，33歲的彭姓男子，30歲的涂姓男子以及28歲的周姓男子。起初警方發現白色轎車行跡可疑，且駕駛及乘客未繫安全帶，故上前攔查，不料對方拒檢加速逃逸，過程中危險駕駛衝撞警方，還波及其他用路民眾，有兩輛轎車與兩輛機車遭到擦撞，最終才在蘆竹區南竹路與中正北路口紅燈處，遇到停等紅燈的車陣，被警方包圍逮捕。

警方表示，從車上起獲改造手槍1把、子彈6顆、三級毒品K他命等違禁品，4名嫌犯的行為嚴重危害用路人安全，警方執法並無過當，且圍捕過程中也有員警受到擦挫傷。全案將依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、妨害公務等罪嫌移送檢方偵辦。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
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