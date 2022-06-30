保安大隊抓屁孩超兇！強拉下車警棍敲頭壓制　警方回應了

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不過網友一面倒支持警方強勢執法，紛紛在底下留言回覆說，「對這種人不用留情」、「抓得好，這樣才像個警察」、「超帥！力氣超大的警察」、「水啦，就是要強力執法，保大沒在跟你客氣的」、「總算看到有魄力的警察」、「好療癒的畫面」。
據了解，車上的4名嫌犯分別為36歲的王姓男駕駛，33歲的彭姓男子，30歲的涂姓男子以及28歲的周姓男子。起初警方發現白色轎車行跡可疑，且駕駛及乘客未繫安全帶，故上前攔查，不料對方拒檢加速逃逸，過程中危險駕駛衝撞警方，還波及其他用路民眾，有兩輛轎車與兩輛機車遭到擦撞，最終才在蘆竹區南竹路與中正北路口紅燈處，遇到停等紅燈的車陣，被警方包圍逮捕。
警方表示，從車上起獲改造手槍1把、子彈6顆、三級毒品K他命等違禁品，4名嫌犯的行為嚴重危害用路人安全，警方執法並無過當，且圍捕過程中也有員警受到擦挫傷。全案將依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、妨害公務等罪嫌移送檢方偵辦。（編輯：倪浩軒）
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