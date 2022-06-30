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小栗旬多人運動照瘋傳！愛家形象崩塌　網怒：貴圈真亂

▲小栗旬演技備受好評，曾獲報知電影獎影帝。（圖／采昌）
▲小栗旬演技備受好評，曾獲報知電影獎影帝。（圖／采昌）

記者江芷稜/綜合報導

2022-06-30 08:43:54

小栗旬形象毀了！與娛樂圈密切合作的日本網紅東谷義和 ，去年踢爆演藝圈亂象，包括男女私生活混亂、關係複雜，對象涉及一大票螢幕男神，繼綾野剛強硬求歡的行為，遭到其經紀公司反駁，東谷昨（29）日放大招，釋出獲得「報知電影獎影帝」的小栗旬不雅照，消息立刻在網路炸鍋，爭議行為也讓東谷義和的推特遭到關閉。

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▲東谷義和日前曾預告要踢爆小栗旬的真面目。（圖／翻攝推特）
▲東谷義和日前曾預告要踢爆小栗旬的真面目。（圖／翻攝推特）
東谷義和曾說，綾野剛和多名演員有染，公開他躺在牀上的裸照，踢爆他約女模坂田梨香子到家中幽會，得悉對方處於經期不悅，又企圖對其他女星「霸王硬上弓」，綾野剛的經紀公司「Tristone」事後發聲明，對於網路造謠影響藝人形象，將採法律追究。

結果此舉惹怒東谷，他在推特挑釁Tristone社長山本又一朗好好管教旗下藝人，索性公開旗下小栗旬唱KTV時全裸照，他手拿麥克風忘我唱歌，內褲褪下到大腿，身邊還有兩個女伴，一個將小腿擺弄於他的雙腿間，一個自顧整理衣服，似乎對這瘋狂景象習以為常。

▲小栗旬唱KTV的不雅照瘋傳。（圖／翻攝推特）
▲小栗旬唱KTV的不雅照瘋傳。（圖／翻攝推特）
▲小栗旬和女生出遊照曝光。（圖／翻攝推特）
▲小栗旬和女生出遊照曝光。（圖／翻攝推特）
小栗旬和山田優2012年結婚後，不時有出軌偷吃新聞，傳出在老婆懷孕期間，玩多P運動，這次不雅照流出後，重創其愛家的形象，網友忍不住酸「貴圈真亂」、「小栗旬是我最喜歡的日本男星，為什麼要這樣對我，看完我眼睛瞎了」、「所以追星不要真情實感」、「木村拓哉，你給我挺住」。

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