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揭林智堅已在桃園跑行程　鄭文燦：張善政對桃園仍不熟

▲鄭文燦表示，事實上現在林智堅的民調領先張善政一段距離，且逐步擴大，就選舉來說，民進黨就是步步為營、按部就班。（圖／記者黃宣尹攝，2022.06.30）
▲鄭文燦表示，事實上現在林智堅的民調領先張善政一段距離，且逐步擴大，就選舉來說，民進黨就是步步為營、按部就班。（圖／記者黃宣尹攝，2022.06.30）

記者黃宣尹／台北報導

2022-06-30 09:21:19

民進黨徵召新竹市長林智堅投入桃園市長選戰，其何時離開新竹成了外界關注焦點。桃園市長鄭文燦今（30）日上午於台北遠東香格里拉國際大飯店出席2022今周刊「台灣大未來國際高峰會」論壇時受訪表示，在時間允許的情況下，林智堅已經有到桃園進行拜訪，及參與許多社團活動，現在林智堅的民調領先國民黨桃園市長參選人張善政一段距離，且逐步擴大，此次選戰，林智堅與團隊會按部就班、步步為營。

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被問及林智堅的辭職日期？鄭文燦表示，林智堅會按部就班完成新竹市政的交接工作，接著就會在桃園展開選舉的行腳行程，「我們也都做好準備，在辭職前已經有進行很多不同拜訪跟社團活動，時間只要許可，他也有來參加」。

鄭文燦也說，相信國民黨也有他們的選舉步驟，因為目前看起來張善政對桃園還是沒有很熟悉，他們應該也會努力讓他的熟悉度增加。

談到桃園市長選舉民調，鄭文燦說，事實上現在林智堅的民調領先張善政一段距離，且逐步擴大，就選舉來說，民進黨就是步步為營、按部就班。

至於民進黨雙北人選至今未定，鄭文燦表示，雙北是重中之重，民進黨一定推出最好最強人選，預定在7月17日全代會前會做成決定，「對怎樣形成雙引擎，相信選對會會做最慎重考慮」。

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