摜破萬五！台股早盤重摔300點 生技醫療、工業電腦抗跌
美股昨（29）日跌多漲少，其中費城半導體跌2%。而今（30）日亞股也弱勢，日股跌0.7%、韓股跌0.9%，台北股市跌勢較重，早盤跌破萬五大關，大跌300點以上，來到14938點，跌幅1.9%。晶圓雙雄跌勢重，其中台積電早盤跌8.5元，來到482.5元，聯電也跌2%以上，其他重要電子股也慘綠。而今日盤面焦點為生技醫療、工業電腦族群逆勢抗跌。
美股道瓊指數29日上漲82.32點，或0.27%，收31029.31點；那斯達克指數下跌3.65點，或0.03%，收11177.89點；標普500指數下跌2.72點，或0.07%，收3818.83點；費城半導體指數下跌58.10點，或2.20%，收2583.98點。
台北股市今日開盤跌93.21點，加權股價指數以15146.92點開出，今日早盤重摔摜破萬五大關，大跌300點以上，下殺來到14938點。權值股台積電跌8.5元，來到482.5元，跌幅1.6%。聯電同樣弱勢，跌幅2.4%，來到39.9元。聯發科跌0.75%、鴻海跌0.4%。其他，南亞科、華碩、宏碁、和碩、國巨、旺宏、力積電跌2到5%。
航運股一片綠油油，長榮、陽明早盤跌3%多，萬海跌逾2%。其他裕民、中航、中櫃跌1到2%，唯華航與長榮航逆勢抗跌來到盤上小漲。而今日盤面焦點為生技醫療，醣聯漲6%，和康生漲4%，保瑞藥業、五鼎、濟生漲1到2%。工業電腦族群也表現亮眼，新漢漲7%、磐儀漲4%，飛捷、威強電、振樺電漲3%。其他逆勢抗跌的還有綠電飆漲停、華星光漲8%、倫飛漲7%、益得漲4%多。