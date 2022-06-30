美聯準會再放鷹！美元指數回105 新台幣早盤貶破29.7元
美國聯準會（Fed）主席鮑爾重申抑制通膨的決心，並表示無法保證美國經濟可軟著陸，在避險資金湧入之下，美元指數升至2周高點，新台幣兌美元今（30）日早盤在亞洲主要貨幣兌美元走弱及台股走跌下，也貶破29.7元，一度來到29.748元、貶值6.6分。
美股漲跌互見，費城半導體指數表現疲弱，下挫2.2%，台股今日開盤跌93.21點，加權股價指數以15146.92點開出，隨後跌破萬五大關，大跌逾300點，下探14915.46點。
在國際匯市部分，在聯準會主席鮑爾重申抑制通膨的決心，且不保證美國經濟可軟著陸，美元指數重登105，並創2周以來新高，亞洲主要貨幣包括韓元、日圓及新台幣兌美元也都走貶，其中韓元早盤貶破1300價位，來到1301.25韓元兌1美元，日圓則在136.63兌1美元盤整，而新台幣兌美元早盤亦貶破29.7元。
在美元走強及台股開跌下，新台幣兌美元今日早上一開盤就貶破29.7元，以29.73元、貶值4.8分開出，隨後進一步觸29.748元、貶值6.6分，但因月底出口商仍有拋匯需求，新台幣貶幅未再擴大，目前在29.736元震盪。