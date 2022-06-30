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芙蓉颱風生成！恐將有「雙颱共舞」　南部、東部整週有雨

▲今年第3號颱風「芙蓉」上午8時生成，預估未來將朝中國華南一帶前進，並不會直接影響台灣。（圖／翻攝日本氣象廳官網）
▲今年第3號颱風「芙蓉」上午8時生成，預估未來將朝中國華南一帶前進，並不會直接影響台灣。（圖／翻攝日本氣象廳官網）

記者張勵德/綜合報導

2022-06-30 09:59:392022-06-30 10:28:56

今年第3號颱風「芙蓉」生成！原本位於中西沙島海面上的熱帶性低氣壓，在今（30）日上午8時已經增強為輕度颱風，中文譯名為「芙蓉」（Chaba，泰國命名，原意「芙蓉花」），根據中央氣象局與日本氣象廳預估，未來芙蓉颱風會逐漸往中國海南島、華南沿海移動，對台灣不會有直接影響，不過明日（7/1）起大低壓帶逐漸北移，南部及東南部地區將轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，並且可能有局部大雨，中部、宜蘭及花蓮、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，北部地區及澎湖維持多雲，午後有局部短暫雷陣雨的天氣，這波低壓帶影響可能持續近一週左右，請民眾留意。

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氣象局資深預報員林定宜指出，目前除了芙蓉颱風以外，在菲律賓東方海面上也有另一個熱帶性低氣壓醞釀生成，短期內也有發展成輕度颱風的趨勢，一旦生成將是今年第4號颱風，中文譯名為「艾利」（Aere，美國命名，原意為「風暴」）。不過目前看法這個熱低壓或颱風未來會朝琉球海面移動，也不會直接影響台灣，不過外圍水氣可能帶來水氣，迎風面地區要留意天氣不穩定。

林定宜說，未來一週受到低壓帶影響，中南部、東半部地區天氣都相當不穩定，整天都可能有陣雨或雷雨，不排除有局部大雨，其他地區則要留意午後有大雷雨出現，提醒民眾安排週末活動要注意天氣變化。

林定宜表示，今日受到偏東南風帶來的水氣影響，東半部地區、恆春半島及澎湖有局部短暫陣雨或雷雨，尤其台東、恆春半島可能有局部較大雨勢發生機率，其他地區維持多雲到晴，午後各地都容易有局部短暫雷陣雨，並且有局部大雨發生機率，請民眾外出記得攜帶雨具。

至於氣溫方面，今日西半部地區依舊炎熱，高溫預估可達攝氏34到35度，其他地區高溫約攝氏30到33度。氣象局特別提醒，由於東南風下沉增溫影響，今天桃園、大台北地區及宜蘭高溫情況會特別明顯，目前持續發布高溫資訊，今日中午前後宜蘭縣地區為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率，台北市、新北市、桃園市地區，屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，都有出現攝氏36度以上高溫的情形，提醒民眾要注意防曬，並多補充水分以免中暑。

氣象達人、天氣風險管理公司總經理彭啟明指出，芙蓉颱風生成後，菲律賓東方的低壓擾動也正在發展當中，預估這兩個系統都不直接影響台灣，但低壓環流的水氣會增加不穩定性，尤其東半部及南部，明天開始到下週三、週四很容易有雨勢，尤其午後雷陣雨，持續時間長達1週，提醒民眾要留意。

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