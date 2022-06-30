芙蓉颱風生成！恐將有「雙颱共舞」　南部、東部整週有雨

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林定宜說，未來一週受到低壓帶影響，中南部、東半部地區天氣都相當不穩定，整天都可能有陣雨或雷雨，不排除有局部大雨，其他地區則要留意午後有大雷雨出現，提醒民眾安排週末活動要注意天氣變化。
林定宜表示，今日受到偏東南風帶來的水氣影響，東半部地區、恆春半島及澎湖有局部短暫陣雨或雷雨，尤其台東、恆春半島可能有局部較大雨勢發生機率，其他地區維持多雲到晴，午後各地都容易有局部短暫雷陣雨，並且有局部大雨發生機率，請民眾外出記得攜帶雨具。
至於氣溫方面，今日西半部地區依舊炎熱，高溫預估可達攝氏34到35度，其他地區高溫約攝氏30到33度。氣象局特別提醒，由於東南風下沉增溫影響，今天桃園、大台北地區及宜蘭高溫情況會特別明顯，目前持續發布高溫資訊，今日中午前後宜蘭縣地區為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率，台北市、新北市、桃園市地區，屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，都有出現攝氏36度以上高溫的情形，提醒民眾要注意防曬，並多補充水分以免中暑。
氣象達人、天氣風險管理公司總經理彭啟明指出，芙蓉颱風生成後，菲律賓東方的低壓擾動也正在發展當中，預估這兩個系統都不直接影響台灣，但低壓環流的水氣會增加不穩定性，尤其東半部及南部，明天開始到下週三、週四很容易有雨勢，尤其午後雷陣雨，持續時間長達1週，提醒民眾要留意。