台積電小金雞采鈺以290元掛牌上市 開盤後大漲逾15%
台積電子公司、光學晶圓代工大廠采鈺今（30）日以每股290元掛牌上市，開盤後漲逾15%，來到334元，雖今日大盤慘綠，但采鈺大展蜜月行情，早盤漲福依舊有10%以上。而采鈺日前29日舉行龍潭新廠落成典禮，預計於第四季進入第一階段量產，希望能增添長期營運動能。
采鈺上市承銷案以部分競價拍賣及部分公開申購進行，競拍得標加權平均價格333.43元，約為競拍底價254.39元之1.31倍。而公開申購價為290元，總計吸引18.5萬人參與申購，中籤率約2%。采鈺昨日興櫃最後一天交易，受到大盤影響，終場下跌8.9元，收在361.5元，跌幅2.4%。
采鈺主要業務為提供晶圓級微型光學解決方案，應用終端涵蓋手機等消費性電子、車用感測、安防監控等，為台積電發展影像感測器及其他光學感測器的重要夥伴。采鈺指出，光感測器已逐漸成為多種終端應用的標準配備，且單機搭載數量與半導體含量持續提升，終端應用蓬勃多元化發展趨勢明確。
采鈺對於產業前景樂觀，也預期未來各個應用領域對光感測器的需求持續增加，公司的優勢核心技術和特殊寡占市場地位，具備長期持續成長動能。采鈺今年前5月營收達40.67億元，較去年同期成長40.71%。
采鈺29日也於桃園龍潭舉行新廠落成典禮，正式啟用投產，預期在第四季進入第一階段量產，希望能增添長期營運動能。采鈺指出，該廠導入智慧生產，提供客戶先進的製程技術和充足產能，且是公司未來發展新技術、新應用的重要據點，將協助公司掌握未來市場成長動能。