馬糞海膽瀕絕跡？飯店曾推吃到飽挨轟停賣 業者今全噤聲
過去澎湖以盛產馬糞海膽著名，ˋ但澎湖海洋公民基金會、台灣動物社會研究會昨（29）日發表聯合聲明，強調過去50年來澎湖海域馬糞海膽已經從2億銳減至如今的5萬顆，甚至在今年4月中旬派志工潛水巡查僅看見2顆，對生態影響相當巨大，呼籲7月1日起到8月底即將進入開放採捕期，澎湖縣政府應落實全面禁捕，「給海膽一個喘息的機會！」其實過去在2016年，曾有知名飯店推出澎湖馬糞海膽吃到飽的周年慶促銷活動，後來遭環團抗議而停賣，如今相關議題再起，《NOWnews今日新聞》今（30）日詢問餐飲業者，多數都憂心容易誤觸地雷而全噤聲。
在高檔日本料理中，海膽是不少老饕指名品嚐的頂級食材，入口迸發鹹甜海味、濃郁豐腴，有匯聚「大海精華」之美稱。海膽可細分出數類品種，風味甚至還會根據棲息的產地而有所不同，其中以「馬糞海膽」與「紫海膽」名氣最為響亮。
廣泛分布在太平洋西部海域的馬糞海膽，中文學名為「白棘三列海膽」，為棘皮動物門的雌雄同體。平時餐桌上主要食用的海膽，是撥開尖刺短棘的黑色硬殼後，取自卵巢或精巢的黃色腺體。
其實海洋生物因過度捕撈而絕跡的問題，不是只有台灣可見；綜觀全球暖化、海水增溫等環境污染問題，聯合國在2019年便已揭露海洋資源面臨枯竭的警訊。
2016年曾有國內知名飯店推出澎湖馬糞海膽吃到飽的促銷活動，雖然事前已針對海膽採捕之法令規定做出相關確認，預計只販售8公分以上之馬糞海膽，同時必須於澎湖縣政府規定之開採期捕撈。但消息一出仍引發騷動，後來遭環團抗議而停賣。
《NOWnews今日新聞》記者今日探詢多家飯店、餐飲集團意見，多數業者恐因憂心誤觸地雷，低調不願多談；僅少數業者回覆，旗下餐廳未使用澎湖馬糞海膽，因此不方便發表意見。