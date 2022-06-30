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終端需求回升！外銷訂單國內生產比48.4%　創8年來新高

▲經濟部統計處今（30）日公布外銷訂單海外生產實況調查統計，受到終端需求回升影響，2021年接自海外訂單中，國內生產比率占48.4%，創8年來新高。（圖／NOWnews資料照）
▲經濟部統計處今（30）日公布外銷訂單海外生產實況調查統計，受到終端需求回升影響，2021年接自海外訂單中，國內生產比率占48.4%，創8年來新高。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

2022-06-30 10:37:46

經濟部統計處今（30）日公布外銷訂單海外生產實況調查統計，受到終端需求回升影響，2021年接自海外訂單中，國內生產比率占48.4%，創8年來新高，各外銷業者在海外的競爭對手，以「陸系企業」為最大競爭者，而東協則是台商擴增海外產線的主要選擇。

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經濟部指出，受惠全球景氣復甦，終端需求回升，以及國際原材物料價格攀升，2021年接自海外訂單中，以國內生產比率占48.4%最高，較上年上升2.4個百分點，創8年來新高，以國內生產為主的傳統貨品接單大幅成長，加上伺服器及網通產品擴大國內生產比重，拉升整體接單的國內生產比。

外銷訂單在中國大陸及香港生產占42.4%，位居第二，但較上年下降3.1個百分點，原因是美中貿易紛爭及COVID-19疫情加速全球供應鏈重組，台商逐漸將生產基地移回國內或擴增中國以外的生產基地；排名第三的則是東協，因資訊通信產品擴大在東協生產比重，外銷訂單生產比占3.2%，較上年上升0.3個百分點。

經濟部觀察2021年外銷訂單生產方式，以「自行生產」占80.0%最高，而由於台灣IC設計廠商及品牌筆電業者接單成長，因此「委託他廠代工生產」占11.8%，「向他廠購買產品」僅占8.2%。

至於海外生產的廠商共計有781家，選擇海外生產的原因以「生產成本低廉」占50.6%躍居首位，「配合客戶要求」占50.3%次之，「當地原材物料供應方便」占38.0%位居第3，占比連續3年提高，顯示肺炎疫情造成供應鏈斷鏈，原材物料供應順暢與否更加受到重視。

根據經濟部的調查，各外銷業者在海外的主要競爭對手，以「陸系企業」占22.8%為最大競爭對手，「歐美系企業」占9.3% 、「日韓系企業」占8.3%，分別位居第2及第3。

若以貨品類別的競爭來觀察，各貨品均以「國內同業」為首要競爭對手，其中以資訊通信產品占比達69.5%最高，電子產品、基本金屬、機械也逾5成以國內業者為主要競爭對手；而塑橡膠製品則有3成2認為「陸系企業」是主要競爭對手。

經濟部統計出2021年有自行生產的2,260家外銷廠商中，有144家進行跨國擴充或新設產線，生產貨品中以科技類貨品的資訊通信產品、光學器材、電子產品有進行產線跨國擴充或新設的比率較高，分別為25.6%、16.3%及14.1%，且皆以擴充產線方式較多，主因受美中貿易及科技紛爭、肺炎疫情影響，廠商為降低生產基地過度集中的風險，進行產線跨國調整。

因政府持續推動台商回台，加上台灣具有產業群聚及上下游供應鏈完整的優勢，有擴充產線的127家廠商中，以國內為主要選擇，經濟部指出，東協則是台商擴增海外產線以及新設產線的首要選擇，主要是近年來政府持續推動新南向政策，加上東協國家具有地理位置、勞動成本及關稅等優勢。

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