男星吸毒才被判緩刑！「忍不住」過9天又偷吸 街上被抓
日本「傑尼斯事務所」旗下男團KAT-TUN前成員田中聖日前才2度染毒遭逮，6月初出庭時他懺悔認錯，豈料今（30日）爆出三度持毒，他29日下午3點25分在千葉縣某路口，因舉止可疑被警察攔截盤查，發現口袋有興奮劑，現場遭逮。
田中聖本月10日開庭認罪，他解釋吸毒理由，因為自己要包辦公司大小事而感到壓力，情緒不穩才會碰毒，也透露是在網路找藥頭購入興奮劑，田中聖的爸爸也出庭作證，代替兒子向外界道歉；法官念在他有悔意，父母也願意協助，20日宣判有期徒刑1年8個月、緩刑3年。
田中聖2013年因違反公司規定被傑尼斯解約，他退出KAT-TUN後，2017年在車內藏大麻被警察逮捕，當年檢方不起訴處分；今年1月30日他二度染毒，在名古屋飯店持有0.164克興奮劑，2月24日於街頭被捕，本月10日開庭他認罪；結果判決才過9天，再度持毒被捕。
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